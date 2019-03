“Estamos al tanto de que algunas personas están teniendo problemas a la hora de acceder a la familia de aplicaciones de Facebook”, ha explicado la empresa de Menlo Park en su perfil oficial de la red social Twitter. “Estamos trabajando para resolver estos problemas tan pronto como sea posible”, ha añadido.

La web ‘DownDetector’, que registra los problemas de servicio en webs y aplicaciones de todo tipo experimentados por los usuarios a nivel mundial, informa de que el 33% de los afectados están teniendo problemas para iniciar sesión en Facebook, mientras que otro 32% asegura que la web ha sufrido un “colapso total”.

Con respecto a Instagram, el 46% de los afectados ha detectado problemas con la ‘feed’ de noticias, mientras que otro 33% no puede iniciar sesión. De su lado, el 54% de los problemas de Whatsapp está relacionados con el envío y la recepción de mensajes, mientras que el 37% de los afectados ha informado de que estaba registrando problemas de conectividad.

La cotizada estadounidense no ha informado sobre cuándo volverán a la normalidad sus servicios ni el motivo de los problemas.

Cómo saber si Facebook se ha caído

¿Cuántas veces has visto que Facebook no funcionaba correctamente o que de repente los posts o publicaciones en tu muro no se cargan? Puede que el servicio esté saturado o que los servidores de la aplicación sencillamente se han caído a nivel mundial, aunque a veces pensemos que esto no puede suceder, pero puede también que tenga que ver con nuestro smartphone o el ordenador desde el que estamos entrando en Facebook, de modo que al margen de comprobar si tenemos o no conexión a internet, podemos hacer lo siguiente para saber si Facebook funciona o está caído.

Si te aparece un mensaje de error al entrar en Facebook es posible que entonces que el problema esté en la red social. Lo cierto es que te pueden salir tres tipos de mensajes y en función de como sea sabremos si el problema es mayor o menor:

Estos errores hacen que parezca que el problema está en todo Facebook, lo que significa que Facebook no funciona para nadie, y solo nos quedará esperar hasta que el problema se resuelva.

A veces Facebook no funciona con ningún mensaje. El navegador lo intenta y lo intenta, pero no pasa nada y terminas con una pantalla en blanco. Por lo general, puede deberse a estos dos motivos:

Facebook está mal , experimentando un problema tan severo que ni siquiera pueden colgar un mensaje para decir que están trabajando en el problema.

El problema no está en absoluto en Facebook, sino en tu ordenador, o navegador, o también por culpa del dispositivo móvil. Comprueba entonces si tienes la aplicación actualizada o si tienes conexión a internet ya que puede que se haya producido un error en tu wifi.

Consulta en las redes sociales

En las redes sociales se comenta todo, en especial cuando otra falla. Si entras en Facebook y ves que no funciona, puedes consultar si el problema está siendo comentado en Twitter, o directamente puedes irte a la cuenta oficial de Instagram o Twitter de Facebook y ver si ya han informado del error.

Consulta aplicaciones y páginas externas

Por otro lado, puedes consultar aplicaciones o páginas que hayan sido diseñadas precisamente para escanear y reportar si otra app está caída o no. Entre estas podemos mencionar: Down For Everyone Or Just Me, downrightnow, Downdetector, Is It Down Right Now?, Outage.Report, y CurrentlyDown.com.

Todas ellas son gratuitas y fáciles de usar de modo que como último recurso, son de lo más recomendables.