Los expertos en el tiempo mandan un importante aviso sobre Madrid: lo que llega no nos va a gustar

Lo que llega no nos va a gustar

Hemos tenido hasta la fecha un invierno que se ha caracterizado por una suavidad máxima.

Esa mirada a lo peor del invierno nos ha dado una tregua este fin de semana. Después de unos días de relativa estabilidad, lo que ha llegado, ha sido un cambio significativo que puede traer lluvia y hasta nieve.

Este es el importante mensaje que los expertos del tiempo mandan sobre Madrid

La capital de España se enfrenta a una serie de cambios para los que quizás no estamos del todo preparados. Debemos empezar a ver llegar un giro radical después de la previsión de este fin de semana. Terminaremos estos días festivos: «Poco nuboso aumentando a nuboso a lo largo de la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos de las máximas en zonas bajas de la Sierra. Heladas débiles generalizadas, localmente moderadas en la Sierra y en el valle del Tajo. Vientos flojos variables».

Las lluvias irán ganando terreno, sobre todo a partir de mañana: «Cielos nubosos aumentando a cubierto. Brumas y posibilidad de nieblas dispersas en zonas altas de la Sierra. Precipitaciones débiles en la Sierra por la mañana que se extenderán, débiles o localmente moderadas, al resto de la Comunidad por la tarde cuando serán menos probables en la Sierra Norte. Cota de nieve en ascenso, de 1300 – 1400 a más de 2000 metros. Temperaturas mínimas en aumento, más acusado en zonas bajas del centro de la Comunidad. Temperaturas máximas en descenso en la mitad sur y con cambios ligeros en la norte. Heladas débiles en la Sierra y en zonas altas del sureste. Vientos flojos variables».

Pero no sólo Madrid se enfrentará a estos cambios, el país entero se prepara para una nueva borrasca, según la AEMET: «Se prevé que persista una situación de inestabilidad en la Península bajo la influencia de la borrasca Garoé y sus frentes que dejarán un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas. Éstas se prevén más abundantes en el oeste de Galicia y en la mitad sur de la vertiente atlántica, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta, pudiendo asimismo alcanzarse acumulados significativos en el oeste del sistema Central, sierras de Extremadura y en Andalucía occidental. Contrariamente las precipitaciones son menos probables y se prevén menos intensas en el tercio nordeste peninsular y Alborán así como en Baleares. Se prevén nevadas en el Pirineo, a una cota que irá subiendo de entorno los 1600 metros hasta superar los 2000 m. No se descartan en cumbres de otros sistemas montañosos de la mitad norte o del sureste. También se espera que uno de los frentes de la borrasca afecte al archipiélago canario, dejando cielos nubosos y precipitaciones en las islas de mayor relieve, que en el escenario más probable no afectarían a las más orientales. Podrían darse nevadas en cumbres».