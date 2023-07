Las estrambóticas vacaciones de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: lujo, extravagancias y tiburones

En contra de todo pronóstico, Íñigo Onieva y Tamara Falcó han vivido una luna de miel apasionante. Recordemos que han recibido noticias complicadas, como por ejemplo el fallecimiento de Marta Chávarri. La marquesa de Griñón estaba muy unida a su tía Marta, de hecho estuvo a punto de cancelar su viaje de novios para darle un último adiós. El problema era que tenía que hacer varios vuelos para llegar a España y no iba a llegar a tiempo, así que se limitó a apoyar a su primo Álvaro Falcó, actual marqués de Cubas, desde la distancia.

Álvaro Falcó habló con la prensa y aseguró que entendía perfectamente la postura de Tamara. Era imposible que llegase a la misa, así que no podía hacer otra cosa más que arropar a su familia a través de llamadas telefónicas. Dejando este suceso a un lado, la marquesa ha está viviendo una luna de miel especial. Han viajado con su marido hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Íñigo ha compartido varios momentos en sus redes sociales que ya se han convertido en tendencias.

Un hotel de lujo y un baño con tiburones

Ciudad del Cabo ha recibido a dos enamorados que no han querido perderse ninguna actividad. La primera parte de la luna de miel ha terminado e Íñigo Onieva ha desvelado algunas anécdotas que han vivido. Con este gesto ha demostrado que no estaba protegiendo ninguna exclusiva, simplemente se había apartado de las redes para descansar. Ahora que ha pasado un tiempo prudencial ha compartido algunos mensajes para dejar claro que está viviendo un sueño gracias a Tamara Falcó.

Los marqueses de Griñón han buceado con tiburones, entre otras muchas actividades que no están al alcance de todos. Se han hospedado en el hotel Mount Nelson, uno de los mejores de la ciudad. Íñigo ha grabado un vídeo que muestra algunas de las zonas más exclusivas, como un restaurante donde un pianista toca en directo de forma constante. Pero lo que más ha llamado la atención es que el empresario se ha metido en una jaula para disfrutar del entorno. “No estábamos preparados para congelarnos en julio y las orcas están matando a la mayoría de los tiburones blancos de la zona”.

¿Qué están comiendo los recién casados?

Tamara Falcó ha asegurado en varias ocasiones que para ella es fundamental comer bien. Promete que es una gran amante de la gastronomía desde hace mucho tiempo y que le encanta disfrutar de otras culturas para aprender cosas nuevas. Según ha contado Íñigo, la marquesa ha tenido la oportunidad perfecta para practicar su afición. El hotel que han elegido para disfrutar de Sudáfrica tenía el mejor cocinero. “La comida de nuestro hotel era una locura”, escribe Íñigo. “Mi mayor enhorabuena al chef pastelero. Volveremos”.

El secreto de Tamara Falcó

Íñigo Onieva esconde un secreto, no se llama así. Realmente se llama Íñigo Andres. Lo mismo le sucede a Tamara Falcó, quien desvelo hace unas semanas que su verdadero nombre era Tamara Isabel. Su madre se lo puso porque no podía ponerle primero su apellido. “Mi madre no puede ser la primera en poner el apellido, son sus maridos. Entonces lo que hace es poner Isabel a todas sus hijas”, confesó. Todo esto ha salido a la luz porque Íñigo ha publicado los billetes de avión en Instagram y ahí venían los datos al completo.