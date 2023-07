Así es el increíble ático en el que van a vivir Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La vida de Tamara Falcó ha cambiado para siempre. A pesar de que tenía muchos elementos en contra, ha celebrado su boda por todo lo alto y oficialmente ya es la mujer de Íñigo Onieva. El empresario ha posado en la revista de cabecera de la marquesa de Griñón, pero supuestamente no estaba de acuerdo con este negocio. Desde que salió a la luz su infidelidad está muy reacio con los medios. Se siente traicionado por algunos periodistas a los que consideraba amigos y ya no quiere hablar más de su vida privada.

Íñigo Onieva ha hecho un esfuerzo por Tamara. Sabe que ella se dedica a la crónica social y que no puede cerrar las puertas de su vida de un momento a otro, sobre todo si hay tanto dinero en juego. Pilar Vidal, periodista y colaboradora de televisión, asegura que la boda de la marquesa de Griñón ha sido una de las exclusivas más caras de los últimos tiempos. Según ha salido publicado, le han pagado un millón de euros por compartir este momento tan especial. ¿En qué va a invertir este dinero?

El formidable piso de Tamara Falcó

Tamara Falcó ya sabe en qué va a gastarse todo lo que ha ganado con su boda. No solo estamos hablando del dinero que le han dado en su revista por posar y mostrar su vestido de novia. Ha firmado muchos contratos publicitarios con empresas que querían estar presentes en este evento con tanta repercusión. Por ejemplo, las diseñadoras que eligió en un primer momento para su traje nupcial estaban dispuestas a pagarle 150.000 euros a cambio de publicidad. ¿Dónde ha ido a parar todo este dinero? A un piso de lujo.

La marquesa de Griñón se ha comprado una casa muy cerca de Villa Meona, la mansión de su madre. Estamos hablando de un ático de diseño valorado en 1.5 millones de euros, eso sin contar la reforma que ha hecho. Lo ha cambiado por completo, de hecho todavía no está preparado. Tamara reconoce que es muy exigente y que quiere crear un hogar perfecto, por eso la mudanza está paralizada. Hasta que no esté todo a su gusto no dará el paso final.

La joya de la corona

¿Qué es lo que más llama la atención de este piso? Una terraza con vistas a Madrid. Tiene una ubicación privilegiada porque está retirado del centro, pero se tarda muy poco en llegar. Lo más importante para Tamara es que está cerca de su madre. Isabel Preysler ha supervisado las obras con ella. Todo está en orden, pero debe esperar un poco más. El resto de propietarios empezaron a vivir allí en 2022, pero Falcó empezó la reforma en 2023 y todavía faltan cosas por hacer.

186 metros y una situación privilegiada

El ático de Tamara Falcó es una joya. Está situado en la urbanización Puerta de Hierro, justo donde su madre tiene la mansión que todos conocemos como Villa Meona. La casa de Tamara no es tan grande, pero sí tiene unas dimensiones considerables. Estamos hablando de 186 metros, repartidos en varias habitaciones, una cocina profesional y un enorme salón. La parte más importante, donde más dinero y esfuerzo ha invertido, es la cocina. Ha reconocido que es lo que más ilusión le hacía porque ella ha estudiado para ser chef.