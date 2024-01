Esto es lo que nos depara el mes de febrero según la AEMET

El mes de febrero según la AEMET será realmente uno en los que se batirán todos los récords habidos y por haber en España. Estamos viviendo unos días de grandes anomalías con unas cifras que no son nada buenas. Nos enfrentamos a un cambio de ciclo a una tendencia que está afectando de lleno a determinadas partes del país.

No llueve y lo peor es que estamos hasta 10º por encima de lo que sería habitual, una situación que no es nada buena y que puede traernos consecuencias inesperadas. Este es el pronóstico de la AEMET para estos días que están por llegar.

El mes de febrero no traerá buenas noticias según la AEMET

La AEMET está muy pendiente de unos mapas del tiempo que no traen nada bueno, sino más bien todo lo contrario. Parece que nos hemos adelantado en un año 2024 que está teniendo un comportamiento anómalo en todos los sentidos. Hemos visto llegar unos registros que son de récord.

El mal tiempo parece que ha pasado a la historia y con él una serie de elementos que parece que se repiten una y otra vez. Del frío de unos pocos días en los que los Reyes Magos nos trajeron algo de invierno y de nieve, después de una Navidad con un anticiclón y sin ninguna señala de invierno.

Del frío hemos pasado a un nuevo y más poderoso anticiclón que trae con él temperaturas que son más propias de la primavera que de un mes de enero que parece que está dispuesto a batir todos los récords. Hemos pasado de una anomalía térmica a otra con unas cifras realmente sorprendentes en muchos sentidos.

La que sería la semana más fría de este invierno, ha sido todo lo contrario, la más cálida registrada en los últimos 80 años. Una cifras que están haciendo que el tiempo se vuelva loco, pero también una naturaleza que parece que está dejando unos registros realmente espectaculares en todos los sentidos.

Los expertos no traen buenas noticias y para los que aún no han sacado ese abrigo nuevo de rebajas, será mejor que lo sigan teniendo en el armario. Febrero no será tampoco como se esperaba y las cifras cambiarán por completo, dando lugar a una situación que también será anómala. Esta es la dura previsión de la AEMET para febrero.

La AEMET ha dado esta dura previsión

Los que queremos frío, los que esperamos ver de nuevo aparecer el invierno, tendremos que esperarnos. Vamos a quitar la primera hoja del calendario, pero tendremos que quitar dos más, hasta marzo, si nos centramos en los registros y las temperaturas que nos esperan.

La previsión de la AEMET advierte de que esta semana que viene entraremos en un febrero en el que: “En casi todo el país se prevé tiempo anticiclónico, con predominio de cielos poco nubosos. Únicamente, se prevén precipitaciones en el Estrecho, así como una pequeña probabilidad en el extremo oriental del Cantábrico y la confluencia de Alicante y Valencia, débiles en general. Asimismo, pueden formarse nubes bajas y nieblas matinales en áreas de Galicia, meseta Norte, amplias zonas de la vertiente mediterránea, Estrecho y Melilla. En Canarias predominarán cielos poco nubosos en general, aunque hay posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas.”

Viviremos un pequeño y necesario respiro, pero igualmente durante toda la semana estaremos con cifras que estarán por encima de lo normal, con registros superiores a los 20º en gran parte del territorio. La tendencia es a vivir un descenso, aunque no será generalizado: “Las temperaturas descenderán en Baleares y Canarias orientales y aumentarán en el nordeste peninsular y Canarias occidentales, sin grandes cambios en el resto, manteniéndose todavía en general en valores elevados para la época del año. Las heladas quedarán restringidas a Pirineos y, de forma dispersa, a otras zonas de montaña del norte y centro este, sin descartarse localmente en la meseta Norte y nordeste de la meseta Sur.”

La única señal de invierno que tendremos en mente serán unos vientos que nos acompañarán en numerosas ocasiones y que pueden dar lugar a algunos cambios: “Se espera predominio de vientos de componente este, en general flojos, más intensos y con intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán. En Canarias es probable que soplen vientos de componentes este y sur.”

La única alerta que puede activar la AEMET hace referencia a: “Asimismo, pueden formarse nubes bajas y nieblas matinales en áreas de la meseta Norte, depresiones del nordeste, valles del cuadrante suroeste, golfo de Cádiz, Estrecho, Melilla y Baleares. No se prevén grandes cambios en las temperaturas, que mantendrán valores elevados para la época del año. Las heladas se darán en Pirineos y, de forma más dispersa, en otras zonas de montaña de la mitad norte, meseta Norte y nordeste de la Sur, sin descartar montañas del sudeste.”