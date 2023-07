Esta es la razón por la que están apareciendo conos encima de los coches

Las nuevas formas de movilidad están dando lugar a situaciones muy tensas en todo el mundo. En Europa, alguna ciudades como París han prohibido los patinetes eléctricos de alquiler porque «afectan a la convivencia en las calles de la ciudad». Hay lugares en los que las situaciones van allá, como está ocurriendo en San Francisco (Estados Unidos). En las últimas semanas, están apareciendo conos encima de los coches como acto de protesta.

El conflicto se centra en los taxis autónomos, que han provocado algún que otro incidente. Recientemente, colapsaron varias calles de la ciudad por un fallo de programación que hizo que todos se dirigieran al mismo punto. Las empresas propietarias tuvieron que desplazar a decenas de conductores hasta o vehículos para que los llevaran a la base.

Las compañías de taxis autónomos más importantes en la costa oeste de Estados Unidos son Waymo y Cruise, las cuales han denunciado en las últimas semanas varios actos de sabotaje cometidos tanto por conductores como por peatones. Lo que hacen es colocar conos encima de los coches para inmovilizarlos.

A group of San Franciscans realized that they can disable Waymo and Cruise robotaxis by placing a traffic cone on the vehicle’s hood.

They’re now encouraging others to do it: «Hell no, we do not consent to this.» pic.twitter.com/ZrYhy4OATy

