Esta es la nueva lujosa casa de María Pombo: alejado del bullicio y rodeado de naturaleza

María Pombo está de plena actualidad por las declaraciones que ha hecho sobre su pasado. Son muchos los que le acusan de ser «una niña pija», sobre todo ahora a que se ha comprado una nueva casa en Cantabria y ha abierto las puertas a sus seguidores. Como no podía ser de otra forma, ha recibido muchas críticas y no ha tenido más remedio que dar un paso adelante. Insiste en que todo lo que ha conseguido es fruto de su esfuerzo y dedicación. Siempre se ha rumoreado que pertenecen a una familia acomodada, pero María insiste en que sus padres son personas trabajadoras que no han hecho más que sacar adelante a sus hijos.

María Pombo ha conseguido que su clan adquiera mucha notoriedad pública, tanto es así que acaba de participar con su hermana Marta en el programa de aventuras que Jesús Calleja presenta en Cuatro. «No somos tan tradicionales. Mi padre siempre nos ha dado libertad. Nunca nos ha puesto barreras, horas de llegada y nunca nos ha prohibido nada», responde María cuando Calleja le pregunta sobre su infancia. Una infancia que fue muy fácil, tanto que tuvo oportunidad de soñar alto y afortunadamente ha podido cumplir sus objetivos. En las últimas semanas ha confirmado que se ha comprado una nueva casa en Cantabria para alejarse del bullicio y del ruido mediático.

La empresaria es mucho más que una creadora de contenido. Ha fundado su propia empresa y se ha convertido en uno de los rostros más destacados de la crónica social. Todo esto ha situado a su marido Pablo Castellano en el centro de la noticia, tanto es así que él participa activamente del negocio y también muestra una parte de su vida en las redes sociales. En los últimos tiempos, el mediático matrimonio ha estado centrado en abrir las puertas de su nuevo hogar, una casa situada en la localidad de Galizano, en el municipio de Ribamontán de Mar (Cantabria).

La nueva casa de María Pombo

El hijo mayor de María Pombo y Pablo Castellano ha sido el encargado de ponerle nombre a esta propiedad. A partir de ahora se llama ‘Casa Vaca’. ¿El motivo? El nuevo hogar de la influencer se encuentra en plena naturaleza y está caracterizado por unos amplios ventanales que dan al campo, donde pueden verse los animales que merodean por la zona. Pombo considera un privilegio haber conseguido comprar un inmueble de estas características, de hecho el objetivo es que el resto de su familia adquiera propiedades cerca para que el clan pueda pasar en Cantabria los periodos vacacionales.

María, en una de sus publicaciones, escribió: «Ver la puesta de sol desde el sofá de la casa de tus sueños». Acompañó estas palabras desde una fotografía tomada desde el nuevo salón de su casa de Cantabria. Como no podía ser de otra forma, no ha dejado nada a la improvisación y ha contratado a los mejores profesionales para ayudarle a decorar las estancias. Predominan los tonos neutros, pero ha introducido pequeños toques de color que resultan muy llamativos. La influencer es imagen de empresas muy importantes, por eso todas las imágenes que publica están cuidadas al detalle.

Pombo asegura que Pablo Castellano le ayuda a tomar las decisiones importantes, por eso él también ha participado activamente en la reforma que han hecho en su nuevo chalet. Han intentado conservar la esencia de la propiedad, pero haciendo varios cambios que les han ayudado a crear unos espacios tan elegantes como originales. Lo mejor de todo es que Martín, el primogénito de la influencer, también ha formado parte de este proyecto creativo. Ha sido el encargado de bautizar el nuevo hogar de los Pombo y se ha inspirado en la naturaleza que rodea la zona.

¿Cuándo acabará la reforma?

A pesar de que María Pombo ha centrado todos sus esfuerzos en que este proyecto salga adelante, todavía quedan muchas cosas por hacer. La influencer se ha sincerado con sus seguidores y ha explicado que la casa no estará terminada hasta dentro de unos meses. «Va un poco más lento, pero para este verano ya estará», ha declarado recientemente. Su objetivo es trasladarse allí durante las vacaciones estivales y disfrutar al máximo de su familia. Durante el resto del año tanto ella como sus hermanas están sometidas a mucha presión laboral y necesitan fijar unos periodos de descanso para volver al trabajo con fuerza.

Lo último que ha hecho Pombo en televisión es participar en ‘Planeta Calleja’. Por fin ha tenido una oportunidad para mostrar su lado más desconocido, pues en redes se centra en hablar de su nueva casa, de sus nuevos proyectos y de cuestiones meramente profesionales. «Yo me considero una persona vergonzosa, humilde dentro del mundo en el que estoy. Lo que más me fastidia de las redes es que hay un personaje de María Pombo que no es y que me definen como no soy», comenta visiblemente molesta.

María promete que hay una crítica que no le afecta en absoluto, de hecho le gusta. No le importa que le llamen «pija» y promete que está «encantada» de que una gran parte del público le ve así. Por eso sigue generando el contenido que le ha convertido en una estrella y nunca se ha planteado cambiar de rumbo, pues es consciente de que va a recibir críticas pase lo que pase.