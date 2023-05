Esta famosa de televisión humilla a su empleada del hogar, lo graban y esto es lo que pasa

Nuestros famosos siguen cometiendo errores de primer nivel, todavía no se han enterado que las redes sociales son un arma de doble filo. Sí, les sirve para ganar dinero y para acercarse al público, pero también es un escaparate que no todo el mundo entiende de la misma forma. Es justo lo que le ha pasado a la hija de José Ortega Cano. Ha grabado a su empleada doméstica, le ha gastado una broma y las críticas no han tardado en llegar. ¿Quieren saber todo lo que ha pasado? Antes de profundizar debemos tener en cuenta un punto importante.

Gloria Camila Ortega, hija del torero Ortega Cano, ha estado en el centro de la polémica mucho tiempo y llevaba una época más tranquila. “Ahora estamos bien”, contestó cuando le preguntaron por los vetos de Mediaset. Recordemos que en Telecinco han prohibido hablar de ella y de su familia, así que en ese sentido tiene menos presión. El problema es que sigue usando las redes con mucha soltura y como publica tanto contenido es fácil tener fallos. Eso es lo que le ha pasado con Marina, la mujer que trabaja en casa de los Ortega Cano.

Gloria Camila vuelve a equivocarse

Gloria Camila siempre ha dicho que Marina es un miembro más de su familia, no considera que sea la empleada del hogar. Pero lo cierto es que desempeña esta función y sus seguidores consideran que ha cruzado todos los límites. Marina ha salido con ella a pasear al perro. Todo iba bien hasta que la mascota ha hecho sus necesidades en la calle y la trabajadora de Ortega Cano las ha recogido. Nadie se hubiera enterado, pero Gloria lo ha mostrado todo en su Instagram. “¿Qué tal el tacto, están calentitas?”, le ha preguntado.

Marina no se ha molestado en ningún momento, todo lo contrario. De hecho no es la primera vez que sale en las redes sociales de la familia. Cuando Ana María Aldón vivía en la casa publicaba mucho contenido con ella. La diferencia es que en esta ocasión algunos dicen que Gloria le ha humillado. “Muy bien, ahí tienes dos más”, le decía mientras recogía las heces de su mascota. Sus detractores no han tardado en llamarla “clasista”, “sinvergüenza” y otras muchas cosas.

Una curiosa forma de pedir perdón

Gloria conoce bien cómo funcionan las redes, a pesar de que sigue teniendo grandes fallos, por eso ha compartido otra publicación. “Después de la cagada la he invitado a comer”, escribía debajo de una foto en la que se podía ver a su empleada en un restaurante. Con esta frase, que también ha generado polémica, ha querido disculparse tanto con ella como con los que se hayan sentido ofendidos. Ha admitido que su gesto ha sido una “cagada”, haciendo un doble juego con la polémica escena.

Las polémicas no cesan

José Ortega Cano ha admitido que vive mucho más tranquilo desde que Rocío Carrasco ya no está en televisión. También ayuda que su exmujer, la diseñadora Ana María Aldón, no pueda hablar de él en ningún programa. De hecho ningún colaborador de Telecinco puede usar su nombre. El problema es que actitudes como la de Gloria le sitúan de forma indirecta en el centro de la polémica.