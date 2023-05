Ana María Aldón, ‘en el punto de partida’ con Ortega Cano: su confesión más conciliadora

No cabe duda de que Ana María Aldón está viviendo una de las etapas más plenas de su vida. Desde que oficializó su ruptura con José Ortega Cano, la diseñadora no ha dejado de reaparecer tanto en su puesto de trabajo en Fiesta como en eventos de la talla del estreno del musical Lola, el cual tenía lugar durante esta misma tarde en la capital. Un momento en el que la ex del torero ha tenido oportunidad de posar en el photocall y de atender a los medios de comunicación allí presentes, haciendo referencia a su actual vida.

En un primer momento, la colaboradora ha hecho referencia a artistas de la talla de Rocío Jurado, a la cual admira desde hace años pese a haber sido considerada por su ex como «el amor de su vida»: «Sigo escuchándola, ¿por qué no? Desde pequeña (…) Hay canciones que se te meten dentro, y el día que te da por cantarlas y tararearlas las tienes en la cabeza todo el rato», comenzaba explicando, alegando que «su punto de partida» comenzó «hace ya tiempo», aunque aún su corazón no está ocupado: «Ni se llama José Manuel, ni es mi nuevo novio… Es un amigo, ha quedado bien claro ya», alegaba, visiblemente molesta al considerar que «depende quién sea» puede «pasar rato con amigos y amigas», y ella no al ser un personaje público que se sitúa en el ojo del huracán por todos y cada uno de sus movimientos.

No obstante, si algo tiene claro Ana María es que, si el amor llama a su puerta no lo va a dejar escapar: «¿Yo por qué no voy a tener ganas de enamorarme? Estoy llena de amor, ¿por qué no puedo regalarlo?», se cuestionaba, indicando que «con los años nos volvemos un poco más exigentes»: «Siempre hay que pasarlo bien, ahora es el momento que bastante mal lo hemos pasado con la pandemia», pronunciaba, aclarando además que «no da citas»: «Yo conozco a la gente y ya está, conozco a mucha gente».

Por otro lado, Aldón ha querido dejar clara su postura a la hora de favorecer al madre de Gloria Camila aunque hayan vivido ciertos momentos de tensión, demostrando que le gustaría verle con otra mujer siempre y cuando le haga feliz: «Ojalá, claro. Siempre me alegraría por él, por todo lo bueno que le pase», revelaba con total sinceridad, para después entrar en más detalles sobre lo que espera de cara a un futuro: «No me importaría tomar algo con él, me gusta ver a todo el mundo feliz y yo lo veo bien», señalaba, para después confesar la verdad sobre el actual vínculo que les une, el cual nada tiene que ver con esa buena sintonía en la que piensa la diseñadora: «La comunicación es lo que hay y es la justa porque tenemos un niño pequeño».