Esta famosa española suelta una bomba sobre su vida que ha dejado al país entero sin palabras

Tiene 50 años y es una de las famosas más queridas de nuestro país. Melani Olivares siempre será recordada por el papel que interpretó en ‘Aída’, una serie que le dio la oportunidad de conectar con el gran público. Después de participar en este proyecto tan destacado pasó a un segundo plano, pero su recuerdo ha estado muy presente en la memoria de los espectadores. Durante las últimas horas su nombre está en boca de todos porque ha soltado una bomba relacionada con su vida sentimental que ha dejado a todo el mundo en shock. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

Melani Olivares guarda las distancias con la crónica social, pero disfruta de una estrecha relación con la prensa. Nadie le ha pillado nunca en un renuncio porque va con la verdad por delante, de ahí que sus palabras tengan tanta repercusión. En una entrevista reciente ha dado una noticia que ha paralizado el país y que está íntimamente relacionada con su trayectoria personal. No obstante, la intención de la actriz nunca ha sido llamar la atención. Su objetivo es que la audiencia disfrute de su talento.

Melani Olivares suelta una bomba inesperada

Melani ha conseguido algo realmente complicado: lo importante no es que protagonizase ‘Aída’. Es todavía más difícil que haya logrado mantenerse porque en su profesión hay mucha competencia y cada vez son más los jóvenes que quieren alcanzar el éxito. Más de 10 años después de la desaparición de ‘Aída’, el público sigue recordando a Melani Olivares con una sonrisa y eso no tiene precio. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? La sinceridad.

La honestidad es la esencia de Melanie. Nunca ha escondido nada y habla con total naturalidad de algunos aspectos que en ocasiones incomodan al gran público. Recientemente ha dado su opinión sobre un tema político. Sin tener miedo a nada, la artista se ha pronunciado sobre la independencia de Cataluña y sus palabras tardarán mucho tiempo en caer en el olvido.

Las palabras de Melani Olivares

Melani reconoce que ha cambiado de opinión. Su postura ya no es la misma. «Fui independentista, pero se me fue en cuanto empecé a salir de Catalunya, que fue muy pronto, con casi 16 años», empieza diciendo. La intérprete no se ha escondido y ha dicho lo que piensa de este asunto tan delicado. «Empecé a viajar, empecé a darme cuenta, como ahora, que me sentía súper catalana, pero cuando me decían España también, había algo de sangre», añade.

Todo el mundo está en shock

Melani se ha abierto en ‘The Objetive’. Sus fans han aplaudido su valentía, pues la independencia es un debate que puede generar demasiada tensión. «Yo me siento muy catalana y ojalá puedan hacer un referéndum y se pueda decidir de una forma sensata de alguna forma los que viven allí qué quieren hacer, por lo menos», declara al respecto. Cuando le han preguntado por su posible voto ha respondido: «Si estuviera allí vería cuáles son los intereses que yo tendría en ese momento».