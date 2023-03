Esta es la dura confesión de Patricia Donoso que ha dejado con la boca abierta a los espectadores

Este jueves 2 de marzo se estrena Supervivientes 2023. En este programa podremos conocer un poco mejor a una Patricia Donoso que para empezar este reality realizó una dura confesión. La abogada que ha sido fuente de rumores de relaciones con famosos ha decidido poner rumbo a este programa, pero antes soltó algunas perlas, como la vez en la que estuvo en la cárcel. Una experiencia traumática que aún la acompaña hoy en día y ha querido compartir con todos en unas declaraciones que ponen los pelos de punta.

Patricia Donoso realiza esta dura confesión que deja a todos con la boca abierta

La colabora de Sálvame antes de poner rumbo a Supervivientes 2023 dejó a todos en shock al reconocer que había estado en la cárcel. Algo que no fue nada fácil, pero tuvo que ser necesario. Donoso explica de su propia voz que: «Yo tuve un problema que nadie sabe: la cárcel». A partir de aquí, empiezan todas las especulaciones sobre el motivo que la llevó a este lugar.

Patricia explica cómo vinieron a detenerla. Cuenta esta abogada que: «Fueron cincuenta policías a detenerme. Fue una operación policial con hasta diez coches patrulla». Una operación cuyos motivos no han sido revelados, pero han dado lugar a mucha especulaciones que Donoso se ha encargado de desmentir.

Finalmente, no encontraron nada, por lo que Patricia fue trasladada a la cárcel en una experiencia que reconoce que fue traumática: «En la sala de reconocimiento estás bien. Hay un espejo y parece que no hay nadie, y me trataban bien». Esa sala que aparece en las películas y que solo tiene equivalente en algunas comisarias.

No solo se quedó viendo la sala, también tuvo que entrar: «Pero luego, cuando me dijeron que tenía que pasar dentro… Ay, amiga. Fue el único momento en el que lloré». Un trauma que Donoso sigue teniendo después de varios años. La experiencia no fue nada agradable para esta abogada que ha estudiado las leyes.

Tendrá tiempo en Supervivientes 2023 de contar más detalles de esta experiencia como de su historial sentimental que también despierta pasiones. Patricia Donoso pone rumbo hoy a un reality que nos ayudará un poco más ha conocerla. Sabremos quién es esta mujer que pasó de abogada a colaboradora de Sálvame y gran amiga de José Javier Vázquez.