Esta es la desconocida profesión de Marta Pombo antes de dedicarse a las redes sociales

En el ansiado mundo de las redes sociales, donde las historias personales y los contenidos cotidianos se convierten en material viral, pocas familias han sabido adaptarse tan bien al nuevo ecosistema digital como los Pombo. Lo hemos podido ver en su documental de Amazon Prime. Si bien María Pombo fue quien abrió el camino hacia la popularidad digital con un estilo cercano y una narrativa visual muy cuidada, su entorno familiar no tardó en seguir sus pasos. En especial su hermana Marta, que ha logrado consolidarse como una figura de referencia para miles de seguidores, no solo por su espontaneidad, sino también por su autenticidad. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que su incursión en este entorno mediático fue más bien fruto de una casualidad, ya que antes de convertirse en una figura pública, su vida profesional era completamente distinta.

Antes de los focos, las campañas publicitarias y los millones de visualizaciones, Marta Pombo vivía una realidad mucho más discreta. La mediana de las hermanas cursó estudios en Sociología, una disciplina que poco tiene que ver con el universo de los influencers. Su intención era dedicarse a algo relacionado con la investigación y la comprensión de los comportamientos sociales, un interés muy ligado a las ciencias sociales y el análisis de dinámicas colectivas.

El antiguo trabajo de Marta Pombo

Marta ha desvelado que sus primeras experiencias laborales no estaban vinculadas al entorno digital. De hecho, cuando dio sus primeros pasos en el mundo laboral, estaba realizando prácticas en un área muy concreta: los estudios de mercado. Ella misma reconoce que casi no lo recuerda, probablemente porque esa etapa fue tan breve como distinta de la vida que lleva actualmente. Con humor y cierta sorpresa, confesaba que no tenía absolutamente nada que ver con lo que hace ahora.

Aunque Marta había elegido un camino más académico y técnico en sus inicios, su transición al mundo de las redes se produjo de forma orgánica, casi inesperada. Fue su hermana pequeña, María Pombo, la que vio en ella un potencial comunicativo que merecía ser explorado.

Lo curioso es que al principio Marta no tenía grandes expectativas. Probó por curiosidad, casi como un experimento personal, sin pensar que aquello terminaría marcando un punto de inflexión en su vida. Poco a poco, fue ganando seguidores y captando la atención de marcas interesadas en colaborar con ella, gracias a su estilo fresco y su cercanía. Su naturalidad, que siempre ha sido uno de sus sellos de identidad, fue lo que la ayudó a diferenciarse en un entorno cada vez más saturado de perfiles similares.

Marta Pombo, una influencer con futuro

En OKDIARIO sabemos que Marta Pombo no solo cuenta con una sólida comunidad de más de un millón de seguidores, sino que también se ha convertido en una presencia constante en eventos sociales, alfombras rojas y entrevistas. Ha conseguido convertir su día a día en un relato compartido con miles de personas que siguen de cerca su maternidad, su relación de pareja, sus crisis emocionales y sus planes de futuro. Esta conexión directa con su audiencia ha hecho que su perfil crezca con fuerza, y que sea vista por muchos como una modelo «real», alejada de las puestas en escena forzadas. Le da igual recibir críticas, de hecho ha protagonizado muchas polémicas.

Marta acaba de confirmar su interés por la televisión, un medio que podría convertirse en la próxima etapa de su carrera. Aunque no se ha formado específicamente para ello, asegura que le ilusiona la idea de presentar su propio programa. Cree que su frescura y capacidad para conectar con el público podrían trasladarse a la pequeña pantalla, aunque habrá que esperar para ver en qué termina todo esto.

Los próximos pasos de la influencer

La trayectoria de Marta Pombo no puede entenderse del todo sin tener en cuenta el fenómeno familiar del que forma parte. Las hermanas Pombo, junto con sus parejas y amigos más cercanos, han protagonizado un auténtico fenómeno social que trasciende la red. Su día a día ha sido documentado no solo en redes sociales, sino también en producciones como el documental de Amazon Prime Video, que ofreció un retrato íntimo y a la vez idealizado de su entorno.

Lo que hace singular la historia de Marta es que su punto de partida era completamente distinto al que cabría esperar. Mientras otros personajes han planificado su entrada a la fama desde edades tempranas, ella comenzó su recorrido en una oficina, analizando datos de consumo y elaborando informes de mercado. Poco o nada quedaba entonces de la creadora de contenido que es hoy: una mujer que habla sin filtros sobre salud mental, que se ha abierto en canal al narrar sus experiencias con la maternidad y que ha sabido tejer una comunidad basada en la empatía. ¿Conseguirá su objetivo de presentar su propio espacio?