España sigue en alerta, la nueva borrasca Dorothea dejará un fuerte temporal con precipitaciones intensas

La nueva borrasca Dorothea dejará un fuerte temporal con precipitaciones intensas, se acerca un cambio de tiempo que puede afectarnos esta semana. El tren de borrascas que hemos vivido estos días pasados, sigue activo y está dejando unos registros que sorprenden.

Esta semana será mejor que nos preparemos con el paraguas en mano para poder afrontar esta nueva borrasca que acabará siendo la que marque estos días que estamos viviendo. Esta es la dura previsión que ha realizado la AEMET para estos días en los que despedimos febrero.

La nueva borrasca Dorothea dejará un fuerte temporal con precipitaciones intensas

Este invierno nada ha sido como esperábamos sino todo lo contrario, nos hemos enfrentado a unas temperaturas que nada tienen que ver con la realidad, con unas cifras que son especialmente complicadas. La propia naturaleza ha vivido unas cifras que se han ido extendido por el territorio.

Desde esos primeros días de enero cuando el país entero estaba sumergido en un anticiclón que dejaba unos registros muy por encima de lo que sería habitual. Con datos que sorprenden y que realmente nos alejan de ese invierno convencional al que nos enfrentamos en ocasiones anteriores.

Un potente anticiclón se ha convertido en el que ha dejado unas cifras que son de récord. Muy por encima de lo que sería habitual en esta época del año. Con cifras que han superado los 25º la última semana del mes de enero, la situación se ha extendido durante gran parte de febrero hasta que han llegado las primeras borrascas que han podido sobrepasar este anticiclón.

Este mes de febrero apunta maneras si bien es cierto que estamos ante un peligroso tren de borrascas lo que llega abre un poco la esperanza a los cambios. La gran apuesta para zonas como Cataluña que se sitúan en emergencia climática es conseguir que llueva un poco más en marzo para poder acabar con esta situación que realmente preocupa a los expertos.

Hace mucho que no ha llovido en condiciones y esta situación puede acabar siendo la que marque la diferencia. En in momento en el que las cifras no dejan lugar a dudas. 2023 se cerró como el más cálido de los últimos tiempos. Por lo que este 2024 preocupa especialmente a los profesionales que estudiante estas anomalías térmica que estamos viendo llegar a nuestro país.

España sigue en alerta

La alerta está actividad esta semana ante la llegada de una borrasca Dorothea que pone los pelos de punta. Estamos ante un giro radical del tiempo que acabará siendo el que marque esta entrada en un mes de marzo en el que deberíamos abrazar la primavera por todo lo alto.

Tal y como nos indican desde el canal de El tiempo: “La borrasca Dorothea ha sido nombrada recientemente por el Servicio Meteorológico del Ejército del Aire de Italia ya que en las próximas horas dejará un fuerte temporal de viento, mala mar y precipitaciones localmente intensas en el país. No será la borrasca Mónica sino la borrasca Dorothea la que afectará a España esta semana. En gran parte del país, notaremos fuertes rachas de viento, también fuerte oleaje, lluvias y nieve en el norte peninsular y chubascos en Baleares.”

Hemos vitos la afectación de esta borrasca que ha dejado fuertes rachas de viento que acabarán siendo lo que marquen la diferencia. Por lo que tendremos que enfrentarnos a esta Dorothea y a otra borrasca que en breve hará acto de presencia para seguir sumergiéndonos en este invierno que parece que vuelve.

Tal y como indica esta misma previsión: “El miércoles la borrasca se alejará de España, pero aún podría dejar chubascos en Baleares y el noreste de Cataluña además de fuerte viento del norte y noroeste en esas regiones además de Aragón, Comunidad Valenciana y en el este de Castilla-La Mancha. El jueves un nuevo frente entrará por Galicia, con lluvias avanzando por el norte peninsular. Este frente cruzará la península y el viernes podría alcanzar zonas del este e incluso Baleares. La recta final de la semana vendrá marcada por nuevas precipitaciones que afectarán a gran parte del país.”

Estas borrascas y otras más que están por llegar traerán nieve también a determinadas zonas del país: “La borrasca Dorothea y algunos frentes más, dejarán acumulados de lluvia importantes esta semana. Tras esos frentes irán llegando masas de aire frío polar que harán que esas precipitaciones sean de nieve. Vamos a ver mucha nieve en las montañas de España durante los próximos días. La nieve seguirá cayendo en todas las grandes cordilleras de España. ¿Dónde va a nevar más? Pirineos será la zona que más nieve acumule: podrán sumar más de 1 metro. Analizamos los detalles de la previsión de nieve para los próximos días en España.”