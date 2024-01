Elsa Anka asiste a ‘Pasapalabra’: todo sobre su familia y vida profesional

‘Pasapalabra’ ha confirmado su nueva lista de invitados, una noticia que ha llenado de orgullo a los fans de Elsa Anka, una popular presentadora que llegó a lo más alto durante la década de los años 90. Siempre ha tenido mucho peso en la crónica social y esa es una de las razones por las que su hija Lidia es un rostro perseguido por todos. Lidia Torrent trabajó con Carlos Sobera en ‘First Dates’ y estuvo en el programa mucho tiempo, pero después se quedó embarazada y decidió cambiar de vida. Sigue dedicándose a los medios de comunicación, pero ahora necesita más tiempo para estar con su familia.

Elsa Anka asegura que su hija es una madre estupenda, se siente muy orgullosa de ella y siempre que puede le dedica unas palabras cariñosas. La nueva invitada de ‘Pasapalabra’ es suegra del modelo Jaime Astrain. Este último prefiere mantenerse al margen de los focos, pero cada vez tiene más repercusión por haber sido padre junto a Lidia Torrent.

La relación de Elsa con su hija Lidia

Durante una entrevista en ‘¡HOLA!’ Lidia Torrent reconoció que disfrutaba de un vínculo muy estrecho con su madre porque ambas tenían muchas cosas en común y se dedicaban a hacer televisión. «Yo creo que siempre hemos tenido una relación muy especial y además creo que la gente lo ha palpado cuando hemos estado juntas. Esa complicidad, esa forma de entendernos, tenemos una conexión muy particular. Ha habido momentos en los que hemos estado más unidas, menos, pero siempre acabamos encontrándonos», comentó al respecto.

Lo cierto es que Lidia ha aprendido todo lo que sabe de Elsa Anka, quien triunfó en la pequeña pantalla gracias a programas como ‘El juego de la oca’, ‘Polvo de estrellas’ o ‘La isla de los famosos’. A todo el mundo le extrañó que Elsa ocupase un puesto en ‘First Dates’ después de que su hija se tomase un merecido descanso para centrarse en su maternidad.

«Como se preveía la baja maternal de Lidia, me llamó la directora. Pensaba que era porque le iban a preparar una fiesta, y al final me propusieron trabajar en ‘First Dates’. Me pareció una idea fantástica y no lo tuve que reflexionar demasiado», explica Elsa cuando le preguntan por su colaboración con el programa de Cuatro.

Su vinculación con Belén Rueda

Todo el mundo sabe que Belén Rueda es una de las artistas más completas de nuestro país. Antes de estar centrada en su trayectoria cinematográfica trabajó durante mucho tiempo en la pequeña pantalla y durante esta etapa coincidió con Elsa Anka en ‘Noche, Noche’. Emilio Aragón, el otro presentador del programa, fue testigo de la buena sintonía que había entre estas dos comunicadoras.

Sin embargo, la protagonista de ‘Los Serrano’ no ha sido la única que ha tenido el privilegio de compartir tiempo profesional con Elsa. Ramón García también ha vivido muy buenos momentos a su lado.

Su faceta como abuela

Elsa Anka regresa a primera línea gracias al concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3. Durante este tiempo se ha dedicado a disfrutar de su faceta de abuela. Se enteró de que Lidia iba a ser mamá a través de una llamada que no consiguió olvidar. «Nos quedamos unos segundos en silencio las dos, como en shock. Imagínate, de repente tu tu niña va a ser madre y te lo está diciendo», relata cuando recuerda este momento que tiene tan presente.