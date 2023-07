La durísima confesión de un famoso español: «Me dijeron que podía morirme»

La verdad solo tiene un camino y nuestros famosos lo saben, por eso sacan a la luz sus secretos mejores guardados antes de que la prensa los termine descubriendo. El protagonista de esta noticia iba a participar en ‘Supervivientes’ hace tres años, pero de un momento a otro se cayó del casting. ¿El motivo? Le detectaron una enfermedad bastante seria y no tuvo más remedio que retirarse de los medios para centrarse en su estado de salud. Ahora lo ha confesado todo para demostrar que su vida no ha sido tan fácil como todo el mundo piensa.

El famoso que ha estado muy enfermo

Estamos hablando de Asraf Beno, el popular novio de Isa Pantoja. El joven llamó la atención de la prensa por su carrera de modelo, pero realmente todo el mundo le reconoce por su vinculación con la familia Pantoja. En los últimos meses ha demostrado que sabe estar a la altura. Ha concursado en ‘Supervivientes’ y ha ganado mucho apoyo, por eso siente la confianza suficiente para desvelar su gran secreto. Hace tres años le detectaron una enfermedad que estuvo a punto de robarle la visión de un ojo. No contó nada porque tenía miedo de que sus rivales le acusasen de victimismo.

“Los médicos vieron que tenía algo raro en el pulmón, sarcoidosis. Es una inflamación de los ganglios del pulmón. El médico me dijo que ese problema de pulmones me podía dejar ciego y provocarme la muerte, pero hay varios estadios y yo estaba en el 1 así que lo más probable es que se curara solo”, ha desvelado con una gran preocupación. Según cuenta, no estuvo tranquilo hasta que los especialistas le aseguraron que el peligro había desaparecido.

“Me dijeron que podía morirme”

Las críticas ya forman parte del pasado. Asraf Beno ha demostrado en ‘Supervivivientes’ que está realmente enamorado de Isa. Recordemos que iniciaron su relación en ‘Gran Hermano VIP’ y muchos pensaron que el modelo se acercó a la hija de Isabel Pantoja motivado por intereses mediáticos. El tiempo les ha dado la razón. El romance es tan de verdad que van a pasar por el altar en Sevilla para formalizar la relación. Sin embargo, el camino hasta llegar a la boda no ha sido sencillo.

Asraf Beno promete que ha estado realmente preocupado. Durante un tiempo no hacía caso a las críticas del público porque lo único que le importaba eran los resultados médicos. “He estado muy mal. Me dijeron que podía ser grave, que podía morirme en menos de un año”. Ha aprovechado para reflexionar por el precio que ha tenido que pagar por mantener una relación sentimental con un personaje tan conocido. Asegura que ha merecido la pena.

Asraf Beno se sincera con el público

Asraf ha tenido muchos problemas con la familia Pantoja, sobre todo con Isabel. La cantante no confiaba en él, pero después de Supervivientes ha demostrado que puede estar tranquila: Isa está en buenas manos. La colaboradora promete que no va a retrasar más su boda. Está deseando formalizar la relación y cree que lo hará en el momento exacto.