Los hijos de las Kardashian crecen con las canguros que son seleccionadas después de un duro proceso de selección, deben cumplir unas duras y extrañas reglas. Las excéntricas millonarias son madres de familias numerosas, ya sea de forma convencional o gracias a unas madres de alquiler. Cada vez el clan Kardashian es más grande, para mantenerlo, las canguros son piezas fundamentales para conseguir que niños y niñas sean capaces de crecer felices en sus respectivas mansiones. Estas son las duras y extrañas reglas que deben seguir.

Las canguros de los hijos de las Kardashian deben seguir estas reglas

Kim Kardashian exige a sus canguros que no se acerquen a ella, deben mantener el espacio de separación que ella exige. Además, deben ser feas, para no distraer a sus maridos, tampoco pueden cuidarse o maquillarse. No llevaran tampoco joyas, Kim Kardashian sufrió un robo de joyas, desde entonces no entran en su casa, las guarda en una caja fuerte alejada de los suyos para protegerlos.

Kris Jenner pasa a cada una de las canguros un contrato de confidencialidad. No puede revelar nada de la vida personal de los niños o de sus madres, las consecuencias de que salgan a la luz algunos cotilleos pueden ser terribles. Por lo que siempre será mejor para los canguros no abrir la boca ante las cámaras.

No sol solo canguros, también son asistentes. Pueden tener que sacar a los perros o ir a comprar al supermercado. Su trabajo no se centra solo en los más pequeños de la casa, sin que va un poco más allá, por lo que estarán disponibles para cualquier petición de las Kardashian durante la jornada laboral. Tienen que estar localizables los 7 días de la semana las 24 horas por si hay alguna urgencia.

Nada de fotos con los niños, tampoco de dictaminar cómo educarlos. Las Kardashian son las únicas que pueden opinar sobre cómo hacer que sus hijos sean felices. No permiten que nadie les diga cómo educarnos y menos que cuestionen sus normas. Sus hijos saldrán de casa, perfectamente vestidos y educados.

Un salario elevado y regalos exclusivos como bolsos o zapatos de marca son los principales alicientes para ser elegida niñera de los niños Kardashian. Muchas normas, pero a cambio, una buena cantidad de dinero a final de mes y un extra por vacaciones. Un bolso de 2.700 euros puede ser el regalo de Navidad de una canguro de los niños Kardashian-Jenner.