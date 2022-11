La dramática infancia de esta influencer: «Mis padres me dejaban sola en Navidad»

Inés Hernand la presentadora del Benidorm Fest e influencer ha confesado su dura infancia en la que se quedaba sola en Navidad. La visita de Inés a el programa ‘Sin filtros’ ha desvelado los peores traumas de esta mujer que vemos en plena forma en las redes sociales. Si bien es cierto que no ha aparecido su familia más directa, ahora sabemos el porqué de este hecho. Frente a David Andújar dejó salir su infancia y adolescencia más traumática.

Inés Hernand habla de su dramática infancia

Abogada e influencer Inés Hernand parece que exteriormente lo tiene todo, aunque en su interior hay una serie de traumas que aún no ha superado. En el programa ‘Sin filtros’ destapó la espina que lleva bien clavada en el corazón, hace más de 7 años que no tiene ninguna relación con sus padres.

Inés ha dado su propia versión de una infancia en la que considera que no le prestaron la atención que debía. Con unas duras declaraciones en las que revela como se sentía cuando, a diferencia de sus compañeros de clase, todas las familias pasaban las Navidades juntos. Ella estaba en casa de unos amigos ya que sus padres la dejaban sola.

Pero no fue el único hecho que marcó su vida, durante su infancia y adolescencia cambió hasta 4 veces de centro, con lo cual, acabó siendo una joven solitaria. Según explicó la joven abogada de 30 años: “No he ido ni a la guardería ni a preescolar porque entonces no era obligatorio, y entre a los seis y a los doce me cambiaron cuatro veces de colegio”. Hasta los 6 años no pisó un centro educativo.

Añade otro hecho preocupante: “En mi casa estaba ausente la comunicación y creo que con esto se puede sentir reflejada parte de nuestra generación. Veían a una niña más o menos solvente y decían: ‘mira, si llega sola al microondas, que se caliente ella la leche” Con lo cual tuvo que emprender acciones sola cuando aún era demasiado pequeña, maduró muy rápidamente.

Los veranos con sus padres eran inexistentes y las Navidades las pasaba sola desde los 14 años. Inés tenía que mentir a sus compañeros de clase: “Llegar al instituto en enero y decir que has pasado las navidades en casa de mi amigo Álex, evidentemente era raro. Eso me llevaba a mentir por querer tener lo que normativamente se impone”. Por estos motivos, lleva años sin hablarse con sus padres.