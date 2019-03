Dos españoles entre los 157 muertos en el accidente de un avión en Etiopía

Dos españoles han muerto en el accidente del avión que, este domingo, se ha estrellado nada más despegar desde la capital de Etiopía, Adis Abeba, en su trayecto hacia la capital de Kenia, Nairobi, según ha confirmado la aerolínea operadora del vuelo, Ethiopian Airlines. En el aparato viajaban 157 personas que, según la aerolínea, han fallecido.

“En la lista de pasajeros del vuelo siniestrado figuran dos personas que viajaban con pasaporte español”, reza el comunicado de la compañía, recogido por Europa Press.

El vuelo ET302 desapareció del radar a los seis minutos de despegar de la capital etíope. El avión se trata de un Boeing 737 con 149 pasajeros y ocho tripulantes, de acuerdo con un portavoz. Se desconoce si hay supervivientes.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha dado sus condolencias por el incidente a través de su cuenta verificada de Twitter.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

