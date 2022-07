¿Dónde se ha metido Michu, la exnovia de José Fernando Ortega?

Muchos son los rumores que han salpicado a Michu y José Fernando Ortega, esta pareja compartió más de ocho años de relación en los que se han visto salpicados en todo tipo de polémicas y rumores. Ahora, parece que Michu ha decidido mantenerse alejada de las cámaras y se ha mostrado muy reservada en cuando a su situación con el que ya sería su exnovio.

Las polémicas declaraciones de Michu

A principios de noviembre de 2021, Michu se mostraba feliz frente a las cámaras y anunciaba planes de boda con José Fernando Ortega, con quien ya comparte una hija. Esta se celebraría cuando él saliera del centro psiquiátrico donde está ingresado. No obstante, Ana María Aldón confirmaba la separación de la pareja días después del anuncio. Sin duda, un mes complicado para Michu que prefirió mantener sus declaraciones en un segundo plano.

Ella nunca se sintió del todo aceptada en la familia Ortega, son muchos los rumores sobre ello y ambas partes han mostrado abiertamente que no acaban de agradarse. Las mayores confrontaciones se han dado con su suegro, José Ortega Cano y con Gloria Camilla, la hermana de José Fernando. Parece que estos nunca han acabado de confiar en Michu y esto ha sumado tensiones a los conflictos entre la pareja.

Prefiere mantenerse alejada de polémicas

Tras hacerse públicas las declaraciones de que la pareja habría finalizado su romance, Michu no dudó en acercarse a los medios para dar su versión. En sus declaraciones aseguró que ella mantenía una relación cordial con el que es el padre de su hija y pretende que esta siga manteniéndose en el tiempo, pues siempre estarán ligados por la pequeña de la familia.

No obstante, esta vez la joven parece que ha querido alejarse de los platós y mantenerse en un segundo plano para evitar los posibles polémicas con la familia de José Fernando. Ella misma ha querido confirmar que ya no son pareja, pero que se esfuerzan por hacer las cosas bien para que su hija no note el cambio. Parece que las polémicas con la boda y las posibles tensiones externas han hecho que esta pareja no acabe de encajar, por ello, han decidido tomar caminos separados.

Todo esto se suma al revuelo de una posible próxima salida de la clínica por parte de José Fernando, quien lleva todos estos últimos años alejado de las polémicas al estar internado. Si finalmente los médicos hacen balance de su tratamiento y deciden que él puede salir y reprender su vida, será entonces cuando podrá dar su versión de los hechos.

Esto es algo que muchos medios esperan, pues este se ha mantenido alejado de toda la polémica de Michu con la familia. Los mismos familiares y Michu han querido comentar que José Fernando Ortega está renovado y se encuentra bien para volver, manteniendo una vida tranquila y alejado de lo que le hace daño. Si los médicos darán el paso o no, ya será cuestión de tiempo, por el momento, poco más se conoce sobre Michu y su relación con el padre de su hija.