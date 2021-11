Una vez pasada la marejada ocasionada por la entrevista en la que Michu anunciaba su boda con José Fernando, es el momento de evaluar consecuencias. La primera fue palpable en el momento en el que Ana María Aldón negó la boda e incluso se atrevió a decir que la relación entre el hijo de su marido y la andaluza estaba «rota». La segunda ha afectado frontalmente a una Michu que se muestra muy triste y contrariada ante la reacción que ha suscitado en su familia política.

Es un hecho que la familia Ortega-Aldón ha hecho frente común ante ella, que ahora se siente sola, sin apoyos cuando antes de hablar con el medio de comunicación que hizo la revista obtuvo el respaldo de José Fernando. Un ciclón parece haber arrasado la relación, a juzgar por las palabras de Michu a la agencia de prensa Gtres, en las que define como «cordial» la relación con el padre de su hija.

La estilista reconoce sentirse «regular» después de todo el lío armado. Pero lanza una contundente advertencia a Ortega Cano, Gloria Camila y Ana María Aldón: «Voy a tener relación con el padre de mi hija siempre, todos los días, estemos, estemos o no estemos». No obstante, dice que «no quiero entrar en más polémicas ni movida».

Michu sorprende al confesar que la relación con José Fernando es «normal, cordial», un adjetivo impropio de alguien con planes de boda. Pero ella dice «no estamos peor, estamos bien». Lo que más le ha molestado es la injerencia de los Ortega en todo esto: «No quiero entrar en más polémica, porque al final es una relación de dos personas, pero además hay más personas alrededor. Entonces lo que él y yo hablamos es una cosa y después parece ser que es otra», argumenta.

Deja caer que ella no se tomó la justicia por su mano a la hora de conceder la entrevista sino que pidió permiso: «Que yo sé la entrevista. Yo lo consulté y yo sé cómo fueron las cosas». De hecho, cuenta que a José Fernando «le pareció preciosa, muy bonita». Pero finalmente acaba estallando: «Si yo no sé al final el revuelo este, por qué se ha formado. Yo no he hecho nada. Solo he hablado una situación de mi vida con el padre de ella. No me he metido en historias, no me he metido en nada, ni en hablar de otras personas, ni nada, y se ha liado», dice.

Una de las cosas que se han deslizado es el estado mental de Michu, algo que ella explica: «Claro, porque cuando una relación es de dos personas y hay tanta gente alrededor, al final tienes que estar muy centrada». No entiende que Gloria Camila diga que no puede ver a su sobrina: «¿Qué no puede verla? No puede verla, todavía tiene la vista muy buena», dice con sorna. Además, sostiene que nunca impedirá a ningún miembro de la familia ver a la pequeña. Pese a toda esta polémica incendiada, apuesta porque en algún momento llegue la paz a la familia.

Por último, finaliza con una reflexión: «De verdad, yo no quiero polémica. Al final, quien pierde es la niña y el padre, y yo también me siento mal. Fue una entrevista que hice, que parece que le ha sentado mal y se ha liado demasiado».