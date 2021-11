Michu Rodríguez y José Fernando Ortega se convertirán en marido y mujer. Ha sido ella misma quien ha hecho pública tan feliz noticia en una entrevista con Diez Minutos. La novia del hijo de Ortega Cano ha visitado por primera vez la casa de Rocío Jurado y el cementerio municipal de San José -en Cádiz- donde descansan los restos mortales de la artista. Desde allí ha confesado los planes de futuro que tiene con su pareja y no pueden ser más ilusionantes.

Los dos enamorados se casarán en verano de 2022 en Chipiona, lugar de nacimiento y puramente emblemático para Rocío Jurado. La tierra que vio nacer a la más grande ahora verá cómo uno de sus hijos contrae matrimonio con su chica. Michu da todos los detalles de cómo será su gran día: «Va a ser en Chipiona, por tradición familiar de José Fernando, él me ha dicho que le haría muchísima ilusión. A mí, en cambio, me gustaría mucho en Arcos de la Frontera, en la iglesia de Santa María, que es donde bautizamos a nuestra niña», comenta a la revista.

Michu no esconde su ilusión por este día y desvela cómo le gustaría que fuera: «Queremos que sea un día familiar, con amigos muy cercanos y que solo esté la familia de José y la mía». Avanza que «no será como el bautizo de mi hija porque fue demasiado íntimo». No faltarán Gloria Camila Ortega, José Ortega Cano, Ana María Aldón y el hijo de ambos. Todavía no tiene decidido cómo será su vestido, pero sí que tiene una cosa muy clara: «Me haría mucha ilusión que mi vestido me lo diseñe Ana María Aldón. Ya se lo he dicho. Ella es una persona muy importante para mí».

Uno de los grandes interrogantes es saber si acudirá Rocío Carrasco. Michu confiesa que «si fuese por José Fernando, sí». Cuenta que ella no la conoce pero que a su futuro marido le haría mucha ilusión que ese día esté su hermana mayor», sentencia. Una vez se conviertan en marido y mujer, ambos tienen la idea de hacer una luna de miel y desean un lugar por encima de todos: «Maldivas. Ese es el destino con el que sueña José Fernando y ahora se merece cumplirlo más que nunca», relata Michu.

Claro que para que el enlace se produzca, José Fernando debe abandonar el centro psiquiátrico de Ciempozuelos (Madrid) donde se encuentra ingresado, intentando superar sus adicciones, desde hace cuatro años. Sin embargo, la boda no es la única buena noticia ya que en este sentido, el mes que viene saldrá en libertad definitivamente para poder hacer vida normal y eso incluye casarse con Michu.

La pareja de José Fernando también avanza que sus planes a medio plazo pasan por «irnos a vivir a Madrid, escolarizar a nuestra hija allí y buscar una academia de baile para ella. Comprarnos la casa que tenemos vista e iniciar una nueva vida alejada de los problemas del pasado». A por ello.