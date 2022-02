Michu se posiciona del lado de Rocío Carrasco

Michu Rodríguez no se ha perdido el nuevo capítulo de Montealto tal y como ha mostrado en sus redes sociales. En una de sus historias de Instagram, la novia de José Fernando ha querido mandar un mensaje a favor de Rocío Carrasco, donde asegura que gracias a ella ha confirmado y comprendido muchas cosas. Ante las preguntas de sus seguidores sobre las enseñanzas que le había mostrado Rocío, ha respondido: “mis vivencias con ciertas personas”.

Esta declaración desde su cuenta de Instagram podría dar un nuevo giro a la relación de Michu con la familia de su pareja. Desde que anunciara su boda con José Fernando, los problemas con los Ortega-Aldón han ido creciendo durante los últimos meses. La entrevista que concedió a la revista Diez Minutos confirmando el compromiso no sentó nada bien a la mujer de José Ortega Cano, Ana María Aldón, que llegó a desmentir la boda y anunciar la ruptura de José Fernando con su novia.

Ante las acusaciones de la que sería su futura suegra, Michu no ha querido entrar en polémica y se ha posicionado en un segundo plano. Lo significativo es que no ha vuelto hablar de boda con su novio, además aseguró que su relación era “cordial”. Tras la insistencia de los periodistas aseguró que están bien refiriéndose a que esta situación familiar no les ha afectado. «Voy a tener relación con el padre de mi hija siempre, todos los días, estemos o no estemos”, sentenció.

Ana María Aldón no ha sido la única que ha querido hablar sobre la entrevista que realizó Michu, el torero Ortega Cano aprovechó el día de su cumpleaños para confirmar que con la pareja de su hijo guarda una relación cordial y aseguró que fue ella la que rectificó “un poquito” por haber hablado con la prensa.

Otro de los miembros de la familia a los que se ha enfrentado María Rodríguez, Michu, es Gloria Camila. Entre las dos cuñadas no guardan una buena relación y así se lo han hecho saber a los medios de comunicación a través de sus ataques en televisión. Todo comenzó cuando supuestamente la hija de Ortega Cano se negó a darle 200 euros a Michu para poder alimentar a su hija. Gloria no tardó en defenderse y tildarla de mentirosa y sinvergüenza. Además, aseguró que no veía a su sobrina todo lo que quisiera y la madre de la niña le respondió con humor “¿Que no puede verla? No puede verla, todavía tiene la vista muy buena”, refiriéndose a que no entiende como dice algo así.

El que no se ha pronunciado al respecto es José Fernando que estaría en medio de su pareja y su familia. Mientras su boda podría estar en el aire, el hijo Rocío Jurado se encuentra ingresado en un centro psiquiátrico de Cienpozuelos (Madrid) recuperándose de sus problemas de salud.

La ilusión de Michu es poder casarse con el padre de su hija en Cádiz, la tierra de la cantante desaparecida. Incluso llegó a confirmar en la citada entrevista, que su sueño es que Ana María le hiciera el vestido de novia.