La divertida nota de una comunidad de vecinos que se ha hecho viral

Una comunidad de vecinos se ha hecho viral en las redes sociales, el motivo no es otro que un ascensor con una nota de lo más especial. Vivir en comunidad no siempre es fácil. Un piso supone tener que estar al día de los ruidos y molestias que pueden ocasionar sin darse cuenta los vecinos. Determinados olores o conversaciones, pero también un uso adecuado de los espacios comunes. Entre los que destacan especialmente el ascensor, un básico que todos necesitan, pero que a veces, no se cuida como debería.

Esta es la divertida nota de la comunidad de vecinos que se ha hecho viral

En el ascensor…🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/bdv8nrIb60 — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) November 2, 2022

El ascensor cobra vida en una divertida nota viral de la que podrían tomar ejemplo más de una comunidad. Empieza presentándose como el ascensor, con una bienvenida que invita a seguir leyendo en un momento en el que parece que hay elementos que no terminan de encajar del todo.

Después de la presentación llega el texto que ha despertado pasiones en las redes sociales: “Por mi estado, verás que soy mayor. Tengo más de 40 años, y aunque sigo estando fuerte, cada día me cuesta más hacer mi trabajo. Te pido que a cambio del viaje que ahora emprenderemos, tú me trates con mucho cariño”. A partir de aquí llegan las obligaciones que toda persona que sube al ascensor debe cumplir.

Empezando por: “No me ensucies, sino luego huelo mal y los demás viajeros se quejan”. Siguiendo por: “no me des golpes al cerrar, tus golpes al cerrar me duelen” y continuando el camino como: “asegúrate de cerrar bien la puerta. Si la dejas abierta, no podré recoger a los demás viajeros que también me necesitan”.

Una idea genial para que los usuarios que usan a diario este ascensor sean capaces de respetar al máximo este elemento común. Un ascensor de más de 40 años que ha servido a esta comunidad y que espera ser uno más de todas las casas durante mucho más tiempo. La esperanza de vida de este ascensor puede seguir adelante si se cuida como merece.

A pesar de que con el paso del tiempo inevitablemente se deteriorará, se puede mantener un ascensor en perfectas condiciones entre todos. Ensuciarlo o no mantenerlo funcionando de la mejor manera posible, puede traer consecuencias, no solo para los vecinos que no tratan bien el ascensor, sino para todos.