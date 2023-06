Diego Matamoros suelta la bomba sobre la mujer de su padre: «Le dio un toque»

Kiko Matamoros ha celebrado su tercera boda y asegura que es la definitiva. Está más enamorado que nunca y se ha casado con la modelo Marta López Álamo para demostrar que el amor que siente por ella está por encima de todo. Han recibido muchas críticas, sobre todo por la diferencia de edad, pero juntos forman un buen equipo y no piensan separarse. ¿Qué ha pasado después del evento? Cada vez son más los que aseguran que hay una cara B, pero Kiko lo niega. Promete que todo fue muy romántico y que para él no hubo ningún problema.

El colaborador insiste en que el único que tuvo un percance fue su hijo Diego Matamoros, quien se retrasó y llegó tarde a la ceremonia. Salió de su domicilio un poco tarde porque intentó retrasar el momento. No se encontraba bien “por un problema estomacal” que ha seguido arrastrando después del enlace. En ‘Sálvame’ pudieron hablar con él. Entró en directo al programa y este gesto hizo que llegara todavía más tarde. Las declaraciones que dio han causado una gran repercusión.

Qué piensa Diego Matamoros de Marta López

Diego Matamoros se entretuvo con los reporteros que estaban en la entrada de la iglesia para dejar claro que aceptaba a Marta López como mujer de su padre. Asegura que nunca ha tenido ningún problema con ella y le ha agradecido todo lo que ha hecho por la familia. Diego promete que Marta no ha hecho más que esforzarse para que Kiko se acerque a todos sus hijos. Sin excepción. Marta López quiere que Matamoros también tenga contacto con Anita, la pequeña. Es la única que no fue a la boda.

“Estoy un poco tocado porque me ha sentado mal una comida”, desveló Diego nada más llegar a la ceremonia. Diego reconoció que estaba muy emocionado porque sentía que en esta ocasión su padre estaba enamorado de verdad, no como cuando se casó con Makoke. “Para él va a ser la más real y sincera. Además, estamos todos los que no estuvimos la otra vez”. El influencer leyó un discurso en la iglesia que dejó en muy buen lugar a Marta López. Tiene muy buena relación con ella y está encantado de que ahora forme parte de su familia.

Diego se confiesa como nunca

El hijo de Kiko Matamoros se ha confesado con un reportero de ‘Sálvame’. Le ha asegurado que su vida es distinta desde que apareció Marta López en la familia. Es la que toma siempre la iniciativa para organizar reuniones. “Es de las personas que más ha hecho para que podamos estar juntos. Motiva que quedemos a cenar y que hablemos bastante”. Diego está encantado. “Ella le dio un toque para que se abriese más y que expresase más sus sentimientos”.

Las polémicas de la boda

La boda ya ha pasado, pero ahora viene lo peor: los rumores. En ‘Sálvame’ aseguran que Alejandro Nieto, uno de los invitados, va diciendo que ocurrió un incidente en los baños del hotel Ritz, donde se celebró el banquete. La periodista Gema López asegura que Alejandro va contando versiones diferentes de este suceso. Kiko de momento confía en él, pero no tardará en descubrir la verdad y tomar medidas.