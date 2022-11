El día en el que Christian Gálvez tocó fondo: «el peor momento de mi vida»

El adiós de ‘Alta tensión’ llegaba a la televisión con más de 300 entregas que parece que no han acabado de encajar con Mediaset. El presentador, Christian Gálvez quiso despedir a la audiencia antes del adiós definitivo de Cuatro y lanzaba un mensaje a los espectadores. Se mostraba muy agradecido por esta etapa y lo que esta había significado en su vida y su salud mental.

El peor momento de Christian Gálvez

«Antes de ir a la última prueba… Me gustaría contarles como ‘Alta tensión’ le ha cambiado la vida a varias personas, algunos incluso se han tatuado el logo de este programa y a otros les ha mejorado la vida, como a mí» comentaba el presentador para explicar la importancia que había tenido el programa en su vida, ya que este llegaba cuando el presentador se encontraba en el ‘peor momento’ de su vida.

«Empecé este programa hace unos meses, posiblemente, en el peor momento de mi vida. Incluso, me gustaría pedir perdón si en algún momento no estuve a la altura, ya que conocí muy de cerca lo que es la oscuridad. El público se ha reído conmigo cuando no tenía gracia y me ha aplaudido incluso sin merecerlo. Gracias por estar a mi lado durante todo este tiempo y por seguir apostando por el entretenimiento, la cultura, las risas y la tensión» continuaba su despedida, demostrando que este programa había llegado cuando se encontraba en un momento duro en su vida.

Agradecía así a la audiencia por acompañarlo en esta experiencia, pero tampoco se olvidaba de compartir algunas palabras para sus compañeros, que han trabajado durante meses para hacer realidad ‘Alta Tensión’. «Gracias al equipo de Mediaset para mí siempre seréis imprescindibles. A mi familia de Fénix Media (la productora) os quería dar las gracias. Me habéis demostrado ser mi familia no solo en los mejores momentos, sino también en los peores y eso es de agradecer y lo llevaré siempre en mi corazón.»

Además, dedicaba unas palabras especiales a personas que han tenido un significado especial en esta etapa. «Quiero dar las gracias a mi hermano, Rafa Guardiola, porque en estos momentos me siento más cerca que nunca de ti» dedicaba estas palabras al director del programa.

Y finalmente, reservaba unas líneas para Patricia Pardo, su actual pareja, pero no la mencionaba directamente en su discurso. «Conocí a alguien que me enseñó lo que es la luz, me enseño lo que es el camino y me enseño lo que es la felicidad. Así que a ti compañera, gracias porque al final y a pesar de todo, las rosas florecieron».

Ahora empieza una nueva etapa donde parece que los malos momentos han quedado atrás para el presentador y volverá a tener una nueva oportunidad en televisión en el programa ’25 palabras’, que se estrenaría próximamente. A la espera de conocer más detalles, el presentador se despedía de este concurso que ha traído risas y alegría a muchos, ilusionado por lo que pueda venir ahora.