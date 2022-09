DGT: hacer este gesto mientras conduces puede salirte muy caro

Teniendo en cuenta que el uso del teléfono móvil al volante es una de las principales causas de accidentes de tráfico en las carreteras españolas, la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha puesto seria al respecto. El 21 de marzo de 2022 entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, que sanciona no solo el hablar por teléfono mientras se conduce, sino también el hecho de llevarlo en la mano. ¡Un gesto que puede salirte muy caro!

Llevar el móvil en la mano conduciendo

La reforma contempla varios puntos, así que vamos a explicarlos uno por uno para que lo tengas todo claro.

Si el teléfono se encuentra en un soporte homologado y lo manipulas en circulación, la multa es de 200 euros. Además, conlleva la pérdida de tres puntos del carnet de conducir.

Si circulas sujetando el teléfono con la mano, por ejemplo escuchando o grabando una nota de voz en WhatsApp, la multa también es de 200 euros, pero en este caso la pérdida de puntos es de seis.

La normativa contempla que si te detienes en un semáforo o en un atasco también estás en circulación, independientemente de su el vehículo está en movimiento o no. Por lo tanto, si no quieres exponerte a una multa, no aproveches estos momentos para consultar el teléfono.

El artículo 11.3 del Reglamento General de Circulación establece lo siguiente: «Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares».

La principal distracción al volante

Hay quienes consideran que no pasa nada por leer un mensaje de WhatsApp mientras se conduce, pero, a juzgar por los datos ofrecidos por la DGT, se trata de una práctica muy peligrosa.

Un vehículo que circula a 120 kilómetros por hora, recorre 34 metros en tan solo un segundo. A principios de 2022, la DGT publicó un tweet con la siguiente pregunta: «¿Sabes cuántos metros recorres sin control del 🚗🚚🚌 cuando tratas de contestar #móvil u otras #distracciones? »

Para tomar conciencia de lo peligroso que es utilizar el teléfono al volante, ha creado una plataforma en la que puedes ver cuántos metros recorres cuando te distraes. Por ejemplo, al enviar un WhatsApp, 600 metros circulando a 120 kilómetros por hora.

¿Sabes cuántos metros recorres sin control del 🚗🚚🚌 cuando tratas de contestar #móvil u otras #distracciones? Pincha en el link, elige el tipo de distracción y desplaza el vehículo hasta nº metros que crees que recorre. #https://yrevista.dgt.es/InfoAnimMetros#ApagaElMóvil pic.twitter.com/ftn10qjwuU — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 4, 2022

Si quieres circular con seguridad y, además, evitar una multa, recuerda que debes estar 100% centrado en la carretera.