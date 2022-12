El desconocido detalle de tus neumáticos que podría hacer que no pases la ITV

Tus neumáticos nuevos podrían hacer que no pases la ITV con este desconocido detalle que hasta el momento quizás no sabías. A la hora de comprar unos neumáticos en general debemos ponernos en manos de buenos especialistas. Ahorrar un poco es positivo, pero no, a costa de no pasar la ITV, sin ella, ningún vehículo puede funcionar. Antes de que te embarques buscando neumáticos baratos por internet, sin escuchar los consejos de un profesional, debes tener en cuenta que puede salirte caro por este elemento que seguramente no controlarás tanto como las personas que se dedican a ello.

Tus neumáticos podrían hacer que no pases la ITV por este desconocido detalle

Los números de los neumáticos pueden impedir que pases la ITV. Cada coche tiene unas características que hace apropiados unos determinados neumáticos. En esencia este elemento es la base sobre la que se sustenta el coche y una medida de seguridad que debemos tener muy en cuenta.

No solo llevarlos al día supone cambiarlos cada cierto tiempo, también debemos tener en cuenta que debemos cambiarlos por los modelos adecuados. En un afán de ahorrar más podemos estar ante todo lo contrario, una forma de gastar más. O por el contrario queramos cambiarle las ruedas al coche para poder hacerlo más deportivo. Un error que descubriremos en los números.

Mira bien la combinación de letras y de números de cada neumático, de no ser la correcta tendrás que cambiarlos. Una o dos letras de la A a la Z más el código que indica la velocidad del vehículo, la anchura y las características del neumático. Una talla de zapato para cada noche que no podemos cambiar. Al igual que las personas cada uno necesita hacerse con el modelo adecuado para poder pisar el asfalto con total seguridad.

Se puede llevar un código superior, pero nunca inferior. El hecho de que sea una rueda más pequeña que la que se necesita supone una falta de seguridad que pondría en riesgo a las personas que viajan en ese coche, pero también las que circulen en la misma carretera. Un peligro que la ITV se encarga de retirar.

Por lo tanto, si estás pensando en cambiar las ruedas para pasar la ITV o ganar en seguridad, ponte en manos de un experto o escoge aquellas que sean adecuadas para tu coche. Nunca deberás optar por un modelo inferior que pueda ponerte en riesgo a ti y a todos.