La demoledora palabra con la que Julián Muñoz define su relación con Isabel Pantoja

En las últimas semanas Julián Muñoz ha vuelto a estar en centro de la noticia. Su estado de salud ha empeorado notablemente y en estos momentos se encuentra ingresado en el Hospital Internacional de Marbella, luchando contra una serie de complicaciones que han preocupado a su familia y a Mayte Zaldívar. Este deterioro de su salud ha sido una constante en los últimos meses, durante los cuales Julián ha tenido que ser hospitalizado en varias ocasiones. Las alarmas sobre su estado físico no dejan de sonar y muchos temen que su situación empeore aún más.

A pesar de los problemas de salud que enfrenta, el ex alcalde de Marbella ha encontrado fuerzas para hablar abiertamente en los medios, lo que ha tomado a muchos por sorpresa. En una reciente entrevista en el programa ‘¡De Viernes!’, conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, decidió abrirse sobre algunos de los aspectos más controvertidos de su vida personal, incluyendo su relación con la famosa cantante Isabel Pantoja.

Su polémica historia con Isabel Pantoja

El romance entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja fue, sin duda, uno de los más comentados de principios de los años 2000. La historia de amor entre el político y la cantante levantó un sinfín de polémicas y rumores que mantuvieron al país entero expectante. Sin embargo, ese amor, que en su momento pareció desafiar todas las convenciones, no fue inmune a las complicaciones que la vida y la justicia trajeron consigo. Su relación comenzó cuando Muñoz aún estaba casado con Mayte Zaldívar, con quien compartía dos hijas, Eloísa y Elia. La situación fue vista por muchos como un escándalo, no solo por la infidelidad, sino por el contexto en el que todo se desarrolló: la política, los negocios y el poder.

Durante varios años, Muñoz y Pantoja protagonizaron un sinfín de portadas en la prensa del corazón, apareciendo juntos en eventos públicos y derrochando complicidad en lugares tan icónicos como la feria de El Rocío. Parecía que su amor era fuerte, a pesar de los comentarios y las críticas. Sin embargo, todo cambió cuando Muñoz fue arrestado por su implicación en casos de corrupción en Marbella, un hecho que marcó el principio del fin de su relación.

La palabra con la que Julián Muñoz define a su ex

Lo que muchos no esperaban era la demoledora forma en que Julián Muñoz se referiría a su relación con Isabel Pantoja durante la entrevista en ‘¡De Viernes!’. Ante la pregunta de los presentadores sobre su romance con la cantante, el ex alcalde no dudó en calificar ese capítulo de su vida con una palabra que sorprendió a todos: «nefasto». No se ha quedado ahí. Sus declaraciones son muy duras.

«Mi paso por la vida de esa señora fue nefasto», ha afirmado Julián. Sus palabras resonaron con fuerza, revelando que, a pesar del tiempo transcurrido, no guarda buenos recuerdos de su relación con Isabel Pantoja. Lejos de ser un comentario aislado, continuó profundizando en lo que parece ser un sentimiento de decepción y resentimiento hacia la cantante. «No he sido feliz con esa persona, no guardo buen recuerdo», añadió.

Además de su demoledora confesión sobre lo que significó su relación con Isabel, el protagonista de nuestra noticia también aprovechó para expresar su descontento con la actitud de la cantante frente a su delicado estado de salud. Según cuenta, Isabel Pantoja no ha mostrado ningún interés ni preocupación por su bienestar en estos tiempos difíciles.

«Por mi salud ni se ha preocupado y tres cojones me importa», dijo con un tono categórico, dejando claro que no espera ni quiere apoyo de su antigua pareja en estos momentos de dificultad.

Una tormenta mediática con un final escandaloso

La relación entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja no fue solo una historia de amor, fue un fenómeno mediático que cautivó a la opinión pública durante años. Su romance se hizo oficial en 2003, cuando ambos aparecieron juntos en El Rocío, confirmando los rumores que ya circulaban. Era una pareja inesperada, proveniente de mundos muy distintos: ella, una famosa cantante de copla, y él un político local involucrado en la gestión de una de las ciudades más glamurosas de la Costa del Sol.

El inicio de su relación fue una mezcla de pasión y controversia. Para muchos, el hecho de que Muñoz estuviera casado con Mayte Zaldívar en ese momento y el modo en que se desarrolló su romance con Isabel fue una traición imperdonable. Sin embargo, la pareja se mostró ajena a las críticas, viviendo momentos de gran felicidad y complicidad. La relación, sin embargo, no resistió las presiones externas ni los problemas legales de Julián, que terminaron llevándolo a prisión en 2006.

Con la detención del ex alcalde, la historia de amor comenzó a desmoronarse. Isabel Pantoja visitó a su pareja en la cárcel en dos ocasiones, pero esas visitas no fueron suficientes para mantener la relación a flote. Poco después, se anunció la ruptura definitiva, marcando el final de una era para ambos.

Hoy, años después de aquella ruptura, Julián Muñoz sigue luchando contra sus propios demonios. Su salud ha sido un tema recurrente en los últimos tiempos. Su nuevo ingreso ha hecho saltar las alarmas, pero hay una persona que no dará declaraciones al respecto: Isabel Pantoja.