Confirmado por Mario Picazo: aviso por lluvias en estas zonas de España

El inquietante aviso de Mario Picazo que confirma que habrá lluvias en estas zonas de España que tirarán por tierra las vacaciones de más de uno. Ha llegado el momento de empezar a prepararse para la recta final de un mes de julio que trae novedades difíciles de empezar a creer. En esencia estamos ante una ola de calor que puede materializarse de una forma fuera de lo común. Toca estar preparado para afrontar determinados elementos que acabarán siendo los que marquen un antes y un después en un verano de lo más atípico.

Los expertos del tiempo están pendientes de unos mapas del tiempo que traerán consecuencias inesperadas. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para un importante cambio que ha acabado siendo el que marque la diferencia. Son días de gran estabilidad que pueden seguir haciéndonos avanzar hacia un sistema que realmente nos dará un cambio significativo. Se acerca lo peor de un verano que seguro que recordaremos como uno de los más extraños. Desde las DANAS hasta las olas de calor, las alertas han sido una constante en una estación del año en la que deberíamos disfrutar de la plena estabilidad.

Mario Picazo confirma la peor noticia posible

Este verano estamos muy pendientes de un cielo que puede traernos consecuencias inesperadas. Estamos viviendo unos cambios que pueden ser los que marquen el curso de estas jornadas que tenemos por delante. Son días en los que medio país está de vacaciones, por lo que, no es de extrañar que tengamos que ver un poco más allá.

Esos días en los que tenemos que realizar determinados planes o que queremos disfrutar de un aire libre que tendrá consecuencias inesperadas. Todo es posible cuando estamos ante algunos detalles que son claves y que realmente pueden tener por delante algunas situaciones del todo inesperadas.

Por lo que, tenemos que estar preparados para afrontar determinados cambios que tenemos por delante y que pueden llegar a ser los que marquen una diferencia importante. Mario Picazo se sincera en una previsión del tiempo que incluye lluvias. Cuando lo que desearíamos es ver el cielo despejado, nos encontramos con todo lo contrario.

El aviso que lanza desde su canal de El Tiempo no deja lugar a dudas, estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves. Antes de empezar a hacer planes, tocará consultar esta temporada qué tenemos por delante.

Este es el aviso por lluvias en estas zonas de España

El aviso por lluvias se ha lanzado desde el canal de El Tiempo, en plena ola de calor, esas lluvias pueden marcar una división. El país entero quedará partido en dos, por lo que, tendremos que afrontar una importante transformación. Son días en los que hay que afrontar una serie de cambios que llegarán sin avisar.

Mario Picazo tiene una dura previsión del tiempo para estos días: «Vamos a empezar la semana con algunos chubascos residuales en las inmediaciones de los Pirineos, aunque la tendencia es a que rápidamente nos quedemos con cielos despejados y pocas nubes durante buena parte de la semana. A diferencia de la semana pasada, esta no se espera gran cosa en cuanto a calima. Las concentraciones podrían subir algo en el sudeste peninsular el jueves y viernes, pero no parece que vaya a ser lo de hace unos días. Para el fin de semana sí se espera la llegada de algún frente por el noroeste, aunque dejará precipitaciones en general débiles y aisladas desde Galicia, pasando por las comunidades del Cantábrico hasta los Pirineos. La lluvia y la entrada de aire más fresco ayudará a reducir algo el calor intenso de la semana, aunque se notará más en el norte de la península».

Las lluvias no acabarán con el calor, estamos en verano, por lo que, las altas temperaturas deben ser una realidad: «Aunque el viernes ya no se cumplan los criterios para que sea ola de calor, esto no significa que el calor intenso haya acabado. El sábado se espera un descenso térmico que afectará sobre todo al norte peninsular, pero el domingo, es probable que vuelvan a subir en muchas zonas».

Los descensos de las temperaturas irán llegando de forma gradual, pero con un freno importante: «El jueves las máximas estarán entre los 39ºC y los 41ºC en muchas zonas del centro peninsular y las más altas en los valles de los grandes ríos del sur de la península: Tajo, Guadiana y las más altas de nuevo en el Guadalquivir, donde pueden alcanzar los 42ºC. En el valle del Ebro estarán entre los 37ºC o 39ºC. El viernes continuará los descensos, destacando este día en Andalucía, este de Castilla-La Mancha, C. Valenciana y Murcia. El viernes ya no se espera seguir cumpliendo los criterios de ola de calor, aunque esto no quiere decir que el calor siga siendo intenso en amplias zonas del país».