Confirmada la separación de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: ponen fecha

La relación entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se enfrenta a un importante cambio. Tras meses de rumores y especulaciones, se ha confirmado que la pareja tendrá que separarse físicamente durante un tiempo debido a un nuevo proyecto profesional del hijo de Mar Flores. Carlo será uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2025’, un desafío que lo llevará a Honduras justo después de recibir a su primer hijo con Alejandra.

El próximo año marcará un antes y un después en la vida de la pareja. Alejandra Rubio, que pronto se convertirá en madre por primera vez, y Carlo Costanzia, conocido por su participación en la serie ‘Toy Boy’, se encuentran en un momento emocionante. La noticia de su participación en ‘Supervivientes’ ha generado opiniones encontradas, pero la pareja parece haber llegado a un consenso sobre la importancia de este paso para su futuro.

Según confirma una conocida revista, Carlo está entusiasmado con la oportunidad, tanto por la experiencia que le supondrá como por la importante retribución económica que recibirá. En una relación marcada por el amor y el compromiso, Alejandra ha dejado claro que apoyará a su novio, aunque fuentes cercanas aseguran que no le hará gracia verle en Honduras.

Una nueva etapa para Carlo Costanzia

Antes de embarcarse en esta aventura, Carlo Costanzia habrá cerrado definitivamente un capítulo complicado en su vida. En junio de 2023 fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga por un delito continuado de estafa agravada. El caso, relacionado con un negocio fraudulento de compraventa de coches de lujo, le llevó a obtener 92.900 euros junto con un socio, sin entregar los vehículos prometidos. Además, también enfrentó cargos por conducir bajo los efectos del alcohol.

Con estas cuentas ya resueltas, está listo para emprender su viaje a Honduras sin ataduras legales. Este nuevo desafío también representa una oportunidad para relanzar su carrera en el mundo del espectáculo, tras su éxito como actor y modelo.

La participación de Carlo en ‘Supervivientes’ tiene un significado especial, ya que sigue los pasos de su padre, Carlo Costanzia senior, quien también compitió en el reality en 2007. En aquella edición, coincidió con personajes como Sofía Cristo, Raquel Bollo y Pedro Oliva, dejando una huella en el concurso. Ahora, su hijo buscará demostrar su fortaleza y conquistar al público con su personalidad y habilidades.

El embarazo de Alejandra Rubio ha añadido una capa emocional a esta historia. La joven, que se ha mostrado entusiasmada con la llegada de su primer hijo, no ha permitido que los rumores de crisis afecten la percepción pública de su relación.

Alejandra Rubio, sobre Carlo Costanzia: «Es mi marido»

Desde el plató de ‘Vamos a ver’, donde trabaja como colaboradora, Alejandra ha defendido a Carlo en todo momento. En una reciente emisión del programa, sorprendió a los espectadores al referirse a él como su «marido». Aunque no están casados oficialmente, explicó que ese término refleja la conexión y el compromiso que siente con él. «Voy a tener un hijo con él, no es alguien que me encontré por casualidad», ha declarado.

Alejandra no solo ha hablado abiertamente sobre su deseo de casarse con Carlo, sino que también ha desmentido cualquier rumor de distanciamiento entre ellos. A pesar de la inminente separación física que supondrá el reality, la nieta de María Teresa Campos se muestra optimista y centrada en los planes de su vida en común.

«Me quiero casar y es mi pareja, ¿qué problema hay en llamarle marido aunque no nos hayamos casado aún? Ya me casaré», ha comentado con firmeza, dejando claro que su relación sigue siendo sólida. Incluso bromeó con Alessandro Lequio, quien cuestionó su uso del término «marido», asegurándole que, cuando llegue el día de la boda, no será bienvenido.

‘Supervivientes’ llega pisando fuerte

La decisión de Carlo de unirse a ‘Supervivientes’ también está vinculada a la estabilidad económica que buscan como pareja y al deseo de Carlo de continuar construyendo su carrera en el mundo del corazón. Aunque su participación aún no ha sido confirmada oficialmente por Mediaset, una misteriosa publicación en su cuenta de Instagram, con el mensaje «bla, bla, bla», ha aumentado las especulaciones.

En las próximas semanas Alejandra se enfrentará a la maternidad prácticamente en solitario mientras Carlo lucha por sobrevivir en condiciones extremas en Honduras. Sin embargo, lejos de ser un motivo de conflicto, ambos parecen estar decididos a aprovechar esta oportunidad para fortalecer su relación y asegurar un futuro mejor para su familia.

Aunque la separación física supondrá un reto, la conexión entre Carlo y Alejandra parece más fuerte que nunca. La pareja ha demostrado que, pese a los desafíos, su amor y compromiso son la base de su relación. Con la llegada de su bebé y la experiencia en ‘Supervivientes’ en el horizonte, 2025 promete ser un año lleno de cambios. ¿Qué tienen preparado los directores de este programa para la nueva temporada?