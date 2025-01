Comunicado urgente de la AEMET: el cambio para el que no estamos preparados

La AEMET lanza un comunicado urgente, el cambio para el que no estamos preparados está a punto de llegar. Tenemos que empezar a prepararnos para este giro de guion que quizás hasta ahora no hubiéramos esperado. Vivimos un invierno que nos trae novedades destacadas y que puede acabar siendo las que nos acompañen en estos momentos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y de hacerlo de tal forma que no podemos evitar estar pendientes de esta previsión.

Tocará ver ese cambio que se acerca a pasos agigantados y que ha obligado a estar pendientes de un cielo que puede traernos importantes novedades destacadas. Por lo que, hasta el momento, debemos empezar a pensar en lo que está por llegar, una situación que puede acabar siendo la que nos marque de cerca en estos próximos días que tenemos por delante y que puede ser significativa en estos momentos. Nos advierten los expertos de la AEMET de que todo puede hacerse realidad si nos fijamos en lo que nos rodeará y que puede ser una realidad en cuestión de horas.

La AEMET lanza un comunicado urgente

Estamos acostumbrados que en estos días de enero haga frío. Las temperaturas se desploman en el que se considera el mes más frío del año. Pero, durante los últimos años, el frío se ha hecho esperar, parece que no quiere llegar con la fuerza de años anteriores, algo que quizás nos acabará sorprendiendo.

Tenemos que estar preparados para un cambio que quizás nos acabe sorprendiendo y se convierta en el peor enemigo de una serie de situaciones que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de ver un poco más allá y de asistir a esta inesperada transformación.

El comunicado urgente que se han visto obligados a lanzar desde la AEMET pone los pelos de punta. Nos advierte de una destacada situación que realmente se convertirá en un giro de guion. Para lo que estamos acostumbrados, podemos empezar a ver algo radicalmente distinto.

El descenso de las temperaturas de forma totalmente radical, en un termómetro que ha llevado a temperaturas de récord, vamos a pasar a un fenómeno que incrementará el miedo. El descenso de estas temperaturas puede ir acompañado de una borrasca que nos puede traer nieve a cotas muy bajas.

Este es el cambio para el que no estamos preparados

Lo que viene a partir de este domingo es un frente que nos traerá lluvias y hasta nieve, sobre todo, si tenemos en cuenta que nos está esperando una situación complicada. Los expertos no dudan en advertir de lo que está a punto de pasar con algunas novedades destacadas que son claves.

Tal y como nos advierten estos expertos en su previsión del tiempo: «El acercamiento de la borrasca Garoé dejarán un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, con precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio, aunque siendo menos probables e intensas en el Cantábrico y fachada oriental. Serán más abundantes en el cuadrante suroeste, con probables acumulados significativos en zonas de Extremadura y Andalucía occidental, en especial en sierras, y podrán ser engelantes en áreas del tercio norte. Se prevén nevadas en montañas del norte, así como en zonas de la meseta Norte y del sistema Central, con una cota en torno a 700/1000 metros, pudiendo bajar hasta los 500 en el nordeste. Podrán darse acumulados significativos en la mitad norte de Castilla y León, sistema Ibérico, Pirineos, este del sistema Central o puntos de Navarra. En Balares predominarán los intervalos nubosos tendiendo a aumentar la nubosidad y sin descartar alguna precipitación dispersa al principio y al final del día. En Canarias, cielos poco nubosos o con intervalos nubosos tendiendo a aumentar en el oeste del archipiélago debido al acercamiento de un frente con probabilidad de dejar precipitaciones en La Palma al final del día».

Esta borrasca no llegará sola, sino que también nos acompañará un marcado descenso de las temperaturas: «Las temperaturas máximas aumentarán en los archipiélagos en los extremos oriental y occidental peninsulares, predominando los descensos en el resto. Las mínimas descenderán en Baleares y Cataluña, con aumentos en vertientes cantábrica y atlántica que llegarán a notables en regiones del tercio oeste. Con ello las heladas perderán extensión e intensidad, afectando pese a ello a la mayor parte de interiores de la mitad nordeste y llegando a ser intensas en Pirineos. Predominarán los vientos de componente oeste en el área mediterránea, con una probable rolada a levante en Alborán, y lo harán los de componente sur en el resto de la Península. Son probables los intervalos de fuerte en litorales del oeste de Galicia y del golfo de Cádiz. Viento del suroeste con posibilidad de algún intervalo de fuerte en Canarias».

Las alertas se activarán en estos puntos del país: «Probables precipitaciones persistentes en Extremadura y Andalucía occidental, en especial en sierras. Nevadas con posibles acumulados significativos en la mitad norte de Catilla y León, así como en la Ibérica, Pirineos, este del sistema Central y puntos de Navarra. Heladas intensas en el Pirineo. Probables intervalos de viento fuerte del sur en litorales del oeste de Galicia, Canarias y del golfo de Cádiz».