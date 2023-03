El comentario de Twitter más caro de la historia

Twitter es una de las redes sociales que usan más personas en el mundo, a esta persona le ha costado muy caro un comentario que escribió. Vivimos permanentemente conectados a unas redes sociales que se han convertido en un problema. Especialmente para aquellos que no podrán salir de ellas, que todos los días se ponen a escribir comentarios, algunos de los cuales no son conscientes del impacto o la repercusión que pueden tener. Este ha sido hasta la fecha el comentario más caro de la historia de Twitter, le costó a su autor el trabajo.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?

