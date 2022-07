¿Quién es Carmen Aldón, la hermana de Ana María Aldón que habla sin tapujos de Ortega Cano?

Parece que Ana María Aldón no está pasando por su mejor momento después de los rumores de crisis con José Ortega Cano. La diseñadora necesita tiempo para reflexionar y aclarar sus propias ideas, no obstante, ninguno de los implicados ha afirmado o desmentido los rumores de crisis que les persiguen desde hace meses. La hermana de Ana María Aldón, Carmen, sí que ha querido dar su versión.

Por el momento, Ana María se encuentra en el ático familiar de Costa Ballena, muy cerca de Chipiona junto con su hijo. Si se trata de algo definitivo o si existe una crisis realmente más allá de las especulaciones, es todo un misterio, pues ninguno de los dos implicados ha querido hacer declaraciones al respecto.

La hermana de Ana María Aldón, convencida de que no se van a separar

Frente a todos los rumores, una de las hermanas de Ana, Carmen Aldón, ha ofrecido unas declaraciones en exclusiva a la revista Pronto para comentar cómo se encontraba su hermana en estos complicados momentos. Fue clara y directa con sus declaraciones, pero en todo momento, quiso no dar demasiados detalles personales sobre la relación de su hermana.

Declaraba que había visto «muy delgada y triste» a su hermana en su último encuentro, pero que Ana había querido tranquilizar a los suyos. «Ella habla con su marido y con nosotros en estos días. Nos pide que estemos tranquilos, que no se encuentra tan mal como se está diciendo» comentaba Carmen Aldón.

La hermana de Ana María Aldón también aprovechó las declaraciones para asegurar que ella estaba convencida de que Ana no se iba a separar de su ahora marido, José Ortega Cano. Daba su opinión y afirmaba que José, su cuñado, era un buen hombre y que no pensaba que el matrimonio de su hermana corriera peligro en este momento. Para acallar muchos rumores afirmaba «Mi hermana habla con su marido por teléfono estos días, no es cierto que no le coja las llamadas».

También, se posicionaba con unas firmes declaraciones sobre su cuñado «Ortega Cano quiere estar bien con todo el mundo, sin darse cuenta de que en la vida hay prioridades» afirmaba la hermana de la diseñadora, sin dar muchos más detalles sobre esta declaración.

Por el momento, quedará esperar a las declaraciones de la pareja implicada para conocer más detalles sobre las especulaciones que han surgido estas últimas semanas. Se han mostrado privados y no han querido dar respuesta a los rumores, pero Carmen Aldón, la hermana de Ana María Aldón, ha declarado que esta se encuentra bien y que solo necesita tiempo para despejarse un poco y aclarar sus ideas.

También, ha querido dejar muy claro que aún con la distancia física de la pareja, Ana María Aldón sigue hablando por teléfono con su marido. Parece que solo busca un poco de separación para poder aclarar la situación frente a la exposición mediática a la que la pareja se ha visto expuesta durante las últimas semanas.