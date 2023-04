Carlos Sobera, sobre sus hijas: «No hablemos de esto, por favor»

Carlos Sobera ha querido hablar sobre sus hijas, el popular presentador ejerce de padrastro y de padre con orgullo. Arianna y Marina son su razón de ser, las dos hijas que tiene junto al amor de su vida Patricia Santamaria. La primera es hija de Rody Aragón, con quien su mujer estuvo antes de conocerla. Desde muy pequeña conoce a Sobera quien la ha tratado como una hija más. Juntos tienen a Marina la hija biológica de la pareja de quien ha hablado el popular presentador, revelando uno de sus secretos como familia.

Carlos Sobera habla sobre sus hijas

El popular presentador Carlos Sobera triunfa en todos los programas en los que colabora, es el alma de First Dates y destaca en Supervivientes. Compagina a la perfección su vida personal con la profesional. Está casado con Patricia Santamaria y a sus 62 años puede presumir de vida completa al lado de los suyos.

En una entrevista en la revista Lecturas ha hablado un poco más sobre su familia. Es padrastro de Arianna la hija de su mujer y uno de los hermanos Aragón, Rody. Ha estado siempre a su lado y según dice la propia Arianna: “Aunque biológicamente no sea mi padre, es como si lo fuese, llevo toda la vida con él. Es bonito que nos digan que somos padre e hija”.

Uno de los descubrimientos más oscuros sobre su familia ha saltado a la luz en LOC, según ha explicado Sobera en este medio, nadie de su familia, ve los programas que él mismo presenta. Algo que al parecer no le gusta demasiado, orgulloso de su trabajo, le gustaría también compartirlo con sus hijas.

Tal y como él mismo reconoce: «No ven ninguno. De este tema nos hablemos, por favor, que me pongo nervioso». A lo que añade: “mi hija pequeña se conoce a todos los personajes de Twitch, TikTok y YouTube, pero… Pregúntale por un programa o un presentador español, ¡no tiene ni idea! No ve televisión y me frustro mucho”.

Son otros tiempos y eso le cuesta de entender a un Sobera que ha crecido en la televisión, mientras sus hijas lo han hecho con las redes sociales. Un cambio generación que le afecta de lleno y al parecer le causa cierta tristeza que no sepan valorar cada uno de los pasos que da a nivel profesional y lo convierten en uno de los mejores presentadores.