Carlos Sobera, en shock por la peculiar profesión de una comensal de ‘First Dates’

Como cada noche, una nueva tanda de solteros acudió a First Dates en busca de su media naranja. En el programa se dan cita personas de todos los tipos, pero la profesión de una de las comensales ha dejado en shock a Carlos Sobera.

La soltera en cuestión ha sido Ángela, una mujer que siempre se dedicó a la abogacía hasta que decidió dar un cambio radical a su vida. Carlos Sobera ha querido saber si tenía alguna cualidad especial para contar. “Es mejor que no la diga porque igual se asusta. Yo estoy muy relacionada con el mundo espiritual, entonces tengo mucha relación con los espíritus”, ha desvelado. Llegó a ser médium y según ha explicado ella misma “dejas tu cuerpo a los espíritus para que puedan comunicarse a través de ti. Yo he ejercido de eso durante mucho tiempo”.

Su cita ha sido José, un dibujante jubilado. Aún así, nunca ha abandonado su pasión que es el comic y sigue dibujando por gusto. La primera toma de contacto en First Dates ha sido buena ya que ella buscaba alguien para viajar y “vivir la vida con alegría” y él tenía mucho tiempo libre. Eso sí, después han tenido un par de rifirrafes. El primero de ellos ha sido a raíz del horóscopo.

La antigua médium ha querido saber el signo de su acompañante, que ha respondido que era Aries con ascendente Leo. “Me gustan mucho los Aries. Tenéis mucha capacidad para iniciar cosas, pero luego, por otro lado, sois un poco controladores. Y Leo también es fuerte”, ha comentado Ángela. El jubilado no ha estado de acuerdo con lo de controlador. A continuación, la mujer le ha hablado un poco más sobre su faceta espiritual. El dibujante se ha quedado completamente abrumado con esta información y ha decidido obviarla: “Cada uno con su tema. A mí la reencarnación y el horóscopo me llaman la atención, pero por encima. Yo me apasiono con lo mío, que es el dibujo y el cómic”.

Un desencuentro a la hora de pagar casi deja a la pareja sin segunda cita. José ha querido que pagaran a medias y Ángela ha opinado que eso era “un poco cutre”. “Yo soy muy espléndido. Creo en la igualdad de género”, se ha defendido él. Todo apuntaba a que la comensal iba a rechazar a su cita, pero a última hora ha decidido que sí quería repetir. “Le miro a los ojos y sí que me gustaría una segunda cita”, ha estado de acuerdo el dibujante.