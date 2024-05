El cambio más radical de Aurah Ruiz lejos de Jesé Rodríguez: así es su nueva situación económica

La primera vez que escuchamos el nombre de Aurah Ruiz fue porque estuvo relacionada con Kiko Rivera. La modelo dio una entrevista para asegurar que su relación con el DJ había durado poco, aunque guardaba un recuerdo estupendo de él porque siempre le trató de una forma especial. En los últimos tiempos Aurah ha ganado mucho peso mediático, sobre todo desde que forma parte del casting de ‘Supervivientes’. Lo cierto es que ya tiene mucha experiencia en televisión, de hecho ha estado en programas tan famosos como ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Su exposición mediática le acercó a ciertas celebridades, terminó conociendo al futbolista Jesé Rodríguez y en la actualidad tienen un hijo en común.

La historia de amor de Jesé y Aurah ha estado cargada de momentos de tensión. Han tenido varias separaciones y en una de estas rupturas la creadora de contenido firmó un contrato para ser concursante de ‘Gran Hermano VIP’. Dentro del concurso empezó una aventura sentimental con Suso, un polémico colaborador que tiene mucho éxito en redes sociales. Es decir, se convirtieron en la pareja del momento y Ruiz aprovechó para sentarse en numerosos platos de televisión. Según dijo, lo hacía para cubrir las necesidades económicas de su familia.

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez tienen un hijo que padece ciertos problemas y necesita un tratamiento muy costoso. Cuando la influencer estaba enfadada con el futbolista le acusó de haberse desentendido de este asunto, por eso se sintió obligada a aceptar algunos proyectos en la pequeña pantalla. «Me gustaría explicarle a toda esa gente que dice que estoy todo el día sentada en un plató de televisión que ese plató de televisión me está brindando un dinero extra en un corto período de tiempo, y hago ese esfuerzo por mi hijo y mi familia», declaró en 2019 visiblemente molesta. «No me da para pagar todo para el niño. Y si me llaman para hacer una entrevista, la haré, contando siempre la verdad».

El gran cambio de Aurah Ruiz

Aurah ha dejado de ser conocida por sus relaciones sentimentales para llamar la atención del público por cuestiones que solamente están vinculadas a su persona. Es decir, ya no depende de nadie. Lejos de Jesé, la modelo ha construido su propio patrimonio y ahora está generando unos ingresos muy suculentos gracias a ‘Supervivientes’. En su día se dijo que Carmen Borrego era la mejor pagada de la edición, pero es evidente que la pareja del futbolista también ocupa un puesto muy alto dentro de este ranking.

Ruiz aseguró hace unos años que no podía tener un trabajo «normal» porque tenía que estar pendiente de los cuidados de su hijo. Insistió en que el pequeño necesitaba atención es especiales y en aquella época no estaba con Jese Rodríguez, así que tenía que asumir sola todas estas tareas. «Me dicen: ponte a trabajar. Pero no ¿Y a quién dejo al niño? Tengo que pagar una enfermera para que esté por la noche y por el día con él. Solo me dedicaría a trabajar para pagarle la enfermera. La gente tiene que tener un poco de cabeza».

Afortunadamente Aurah Ruiz ya no tiene que enfrentarse a estos conflictos. Tanto ella como su compañero sentimental disfrutan de una posición económica privilegiada, pero hace unos años la influencer sufrió mucho por este asunto.

El tormento que atravesó Aurah

Visiblemente emocionada, Aurah Ruiz se lanzó a las redes sociales para explicar lo que sentía cuando se daba cuenta de su soledad. Insistió en que estaba rodeada de su familia, aunque era ella la única responsable de hacer feliz a su hijo. «La gente que está conmigo las 24 horas sabe por lo que estoy pasando. Lo ven todos los días y lo viven y lo sufren conmigo. Me tienen por una persona bastante fuerte para lo que estoy viviendo. Y sigo adelante, a veces mejor, otras peor. Esta es mi vida». Durante esta etapa no contó con el apoyo de Jesé Rodríguez, por eso dio una entrevista en su contra.

«En ‘Sábado Deluxe’ me sentía presa, pero al final reventé y empecé a hablar más de la cuenta, pero no me arrepiento para nada. Sé que tengo que medir las palabras que digo en todo momento, porque sé que hay alguien detrás que me va a caer encima. Y es como que quiero decir toda la verdad, y no puedo». Aurah insinuó que el deportista estaba muy pendiente para interponer acciones legales, aunque ella necesitaba contar su experiencia para seguir generando ingresos y poder mantener a su hijo.

Actualmente Aurah y Jesé están casados, de hecho este último le ha apoyado durante su participación en ‘Supervivientes’. El deportista ha dado la cara por ella, demostrando que los problemas que tuvieron forman parte del pasado. Ahora están viviendo una etapa estupenda y afortunadamente las dificultades económicas que vivió la modelo solo son un triste recuerdo. También hay que recordar las críticas que recibió, pues le acusaron de estar quejándose de su situación financiera mientras exhibía marcas de lujo y costumbres bastante caras.