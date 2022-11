Los Borbones más macarras: así son los tatuajes de la Familia Real

Llevar el cuerpo tatuado no está reñido con la realeza y son varios miembros de la realeza que cuenta con algún diseño en su piel. La reina Letizia lleva años protagonizando titulares y tendencias con sus looks en eventos oficiales. Sus tacones altos, que a veces abandona por su metatarsalgia y sus vestidos, no deja indiferente a nadie. Algunos miembros de la familia real también apuestan por los tatuajes y estos son algunos de los que se conocen.

Los tatuajes de la Familia Real

María Zurita fue la que habló del tema en ‘MasterChef Celebrity’ y comentó que varios miembros de la familia tenían tatuajes en su piel. La sobrina del rey emérito, con quien se lleva de maravilla, quiso hablar de los tatuajes que hay en su familia y la tradición que ya supone en su hogar. Según contaba Don Juan de Borbón, tenía varios tatuajes y era fanático de los mismos, tanto era así que llevaba ambos brazos tatuados.

«En mi casa somos muy de tattos, ¿no ves que mi abuelo era marino? Sirenas, una ancla, un dragón… Los brazos eran así de grandes. Ríete tú de los de Jordi» comentaba en el programa culinario. Ella no dudaba en comentar que eran muchos los miembros de su familia que se habían animado con la tinta.

María Escoté, también concursante, quiso conocer más detalles y María Zurita confesaba que ella misma llevaba un tatuaje de una rosa en el trasero, que no lo iba a mostrar. La conversación no se quedó aquí y en plató quisieron conocer qué otros miembros tenían tatuajes.

El rey Juan Carlos I y su tatuaje

No dudó en desvelar que su tío, el rey Juan Carlos I, también tenía un tatuaje. Ambos comparten una relación muy estrecha y aún con la distancia, ella comentaba que se hablaban casi cada día, por lo que se sintió con la confianza y seguridad de afirmar que su tío llevaba un tatuaje. «Creo que lleva un ancla» comentaba en el programa, siendo este un tatuaje que le recordaba al mar, una gran pasión que corre por la familia.

Victoria Federica también siguió con la tradición familiar y se hizo un tatuaje inspirado en el de su abuelo. Ella concedió una entrevista con la revista Elle y comentó que tenía cuatro tatuajes, uno de ellos en honor a su abuelo. Quiso definirlo como «la persona más importante de su vida» y se hizo un velero en el tobillo derecho, siguiendo con la temática náutica que la familia comparte.

Este tatuaje lo complementa con un tatuaje en la muñeca que sería «una concha en recuerdo de mi abuela Concepción, en la otra, tres puntos que simbolizan a mi madre, mi padre y mi hermano» y en la oreja izquierda tendría un pequeño ‘smiley’ que ella comentaba que era «el que más me representa, porque soy una persona muy feliz, alegre y divertida».

Parece que más de un miembro de la Familia Real sigue con esta curiosa tradición, pero María Zurita también avanzó que por el momento, no le parecía que el actual rey llevará ningún tatuaje en la piel.