Todo sobre María Zurita, la familiar más televisiva del Rey Felipe

Como ocurre en cada temporada, MasterChef Celebrity ha vuelto a sorprender a sus seguidores a la hora de anunciar quiénes serán los participantes que compongan sus filas. Y es que, con una nueva edición ya grabándose, la web oficial del programa ha sido la encargada de desvelar quiénes serán sus concursantes de cara a los próximos meses, entre los que está nada más y nada menos que María Zurita.

Con la ardua misión de demostrar a los espectadores sus dotes frente a los fogones, la prima del Rey Felipe se convierte en el primer miembro de la realeza en formar parte del espacio culinario más destacado de la televisión. De esta manera, la sobrina del Rey Juan Carlos tendrá la posibilidad de mostrar su lado más humano frente a las cámaras, pudiendo incluso llegar a ser un descubrimiento mediático como en su día lo fue Tamara Falcó gracias al mismo programa.

No obstante, esta no ha sido la primera vez en la que Zurita ha acaparado la primera plana televisiva a la hora de decantarse por un programa de diversión. Ya lo hizo en dos ocasiones más en Mask Singer y Pasapalabra. De hecho, en el primero de ellos, María se escondió bajo el disfraz de dragona sin levantar sospecha alguna de su identidad, lo que hizo que, cuando llegó el momento de desprenderse de sus máscaras, todos los allí presentes se sorprendieran gratamente, más aún teniendo en cuenta que se trataba de una familiar del Rey que no tenía reparo alguno en participar en diversos espacios de televisión conocidos en todos los rincones del país.

Dispuesta a todo por su hijo

Dentro del ámbito personal, podría decirse que María es una persona moderna e independiente, muy amiga de sus amigos, entre los que están algunos rostros conocidos como Jesús Vázquez, Mario Vaquerizo o Susanna Griso. Quizá por esta razón, la segunda hija de la Infanta Margarita nunca haya gozado de una relación sentimental muy duradera, optando incluso por convertirse en madre por medio de una técnica de reproducción asistida, concretamente la inseminación artificial. Fue en noviembre de 2017, con 42 años, cuando anunció la buena nueva para 5 meses después, ponerse de parto y dar a luz a un bebé prematuro a consecuencia de un desprendimiento de placenta. Por esta razón, el pequeño recién nacido tuvo que pasar sus primeras semanas de vida en una incubadora del Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid, pesando tan solo 1 kg 700 gramos.

Las únicas relaciones amorosas que se han dado a conocer públicamente en la vida de Zurita han sido la que compartió con el diseñador Javier Larraínzar, rompiendo con él un año después; y posteriormente con el diplomático Jorge Urbiola. Ninguna de ellas llegó a buen puerto, motivo por el que se decantó por ejercer el papel maternal por sí sola, alejándose por completo de Zarzuela y de todas las funciones que eso conlleva, y centrándose en el bienestar de su pequeño y en su faceta como empresaria, trabajando como traductora.