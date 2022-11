Al descubierto el tatuaje que lleva el Rey Juan Carlos

María Zurita se convirtió en uno de los fichajes estrella de la última edición de ‘MasterChef Celebrity’. La hija de la infanta Margarita y sobrina del Rey Juan Carlos encajó bien con la audiencia y aprovechó su paso por el programa para contar más detalles sobre su familia. Abandonaba las cocinas de MasterChef con muchas historias contadas, incluso nos enteramos del tatuaje que lleva el Rey Juan Carlos.

Si algo ha quedado más que claro es que la relación entre María Zurita y el rey Juan Carlos es muy estrecha, a pesar de la distancia física que los separa. «Hablo prácticamente a diario con él. Yo lo quiero mucho, es de las personas que más quiero en el mundo» comentaba en el programa sobre su relación.

Parece que la distancia no ha sido motivo de separación en este clan, tanto es así que el rey Juan Carlos es el padrino de su hijo Carlos. Y aunque no se puedan ver tanto como les gustaría, ella comentaba a Pepe Rodríguez que «todos los días recibe una foto del niño».

Otro de los detalles que ha sorprendido a la audiencia es la conversación de tatuajes que se dio en el programa. Su compañera María Escoté le preguntaba «¿Tú llevas tatoos?» y María Zurita no dudaba en contestar que ‘Sí, pero no lo vas a ver’. Ella tendría un diseño de rosa y su gesto revelaba que lo tendría en el trasero. Aprovechaba la ocasión para comentar más detalles y decía «En casa somos muy de tatuajes. ¿No ves que mi abuelo era marinero? Llevaba todos los brazos llenos de tatuajes: sirenas, una ancla, un dragón…» haciendo referencia a los tatuajes de Juan de Borbón.

Esto llevó a más pregunta y Pepe quiso saber si el rey Juan Carlos tenía algún tatuaje, ella no dudó en revelar el tatuaje que se hizo el rey emérito hace muchos años: «Lleva una ancla». Este dibujo también lo tenía Juan de Borbón y es una manera de reflejar su gran pasión por la vela y el mar. Seguro que a muchos sorprendió esta declaración, pero además, quisieron ir un poco más lejos y le preguntan por Felipe. En este caso, ella comentó que «No se lo he visto, pero me parece que no tiene».

Parece que hay más de un apasionado por los tatuajes en la familia. Ella no dudaba en comentar que tenía uno, así como el rey Juan Carlos, además, parece que Victoria Federica también habría heredado esta pasión. Ella misma contó que uno de los tatuajes que ella tiene es en honor al rey Juan Carlos. En total tiene ya tres tatuajes y a través de sus redes dejó ver a sus seguidores que estaría trabajando en un nuevo diseño para incluirlo a la colección.

Una información que antes no conocíamos y que María Zurita quiso compartir con los espectadores. Parece que su relación familiar con el rey emérito pasa por un gran momento y la separación no supone un problema para seguir en contacto, el programa y todas las anécdotas que ha compartido son la prueba de ello.