Bertín Osborne habla sin tapujos de su malestar en este momento de su vida: «Ya no puedo más»

La última edición de Tu cara me suena se ha consolidado como una de las más exitosas de su historia, con el respaldo masivo del público y una crítica que ha elogiado el talento de sus participantes. Sin embargo, lo que para la audiencia fue entretenimiento de calidad, para Bertín Osborne supuso un auténtico desafío personal. Su participación, lejos de ser una experiencia ligera, lo enfrentó a situaciones que le descolocaron desde el primer momento y que, según ha reconocido, casi le llevan a abandonar el formato. Ha hablado sin tapujos y nosotros sabemos lo que ha dicho.

El veterano cantante ha confesado en Canal Sur que llegó a un punto de saturación: «Pensé que le den por saco, sacadme de aquí, yo ya no puedo más». Estas palabras pronunciadas en El Show de Bertín evidencian el grado de incomodidad que vivió durante sus primeras semanas en el programa de Antena 3. A pesar de ello, consiguió superar la barrera inicial y encontrar cierto disfrute en las fases posteriores del concurso, aunque el recuerdo que deja en él no es precisamente ligero.

Su experiencia en ‘Tu cara me suena’

Bertín Osborne no es nuevo en los focos ni en los platós, pero Tu cara me suena lo colocó en un terreno completamente ajeno a sus hábitos. Desde las exigentes caracterizaciones hasta el exigente ritmo de trabajo, todo se convirtió en un cúmulo de estímulos difíciles de asimilar para alguien acostumbrado a otro tipo de formatos. «Nunca en mi vida, jamás, me he maquillado», admitía con asombro, rememorando el impacto que le supuso aquel primer contacto con el equipo de caracterización.

Los preparativos de cada gala requerían horas de trabajo sobre su imagen, un proceso que incluía la colocación de lentillas, pestañas postizas, barbas artificiales y todo tipo de transformaciones físicas. Para alguien de su trayectoria, acostumbrado a controlar cada aspecto de su puesta en escena, verse inmerso en una dinámica de transformación externa tan invasiva fue un trago complicado de digerir.

Cuando regresó a Canal Sur, Bertín fue recibido entre aplausos por su equipo de colaboradores, entre ellos El Sevilla y María José Suárez. Esa acogida cálida contrastaba con la experiencia vivida en el talent show, donde en más de una ocasión sintió que estaba fuera de lugar. Con la naturalidad que lo caracteriza, retomó su programa con un saludo sencillo: «Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí y en casa, ¡empiezo yo otra vez!».

Sus compañeros en plató no tardaron en preguntarle por lo vivido en Antena 3. Y aunque reconoció que finalmente logró disfrutarlo, no ocultó que estuvo a punto de tirar la toalla. Lo que para muchos fue un reto divertido y una oportunidad para reinventarse, para Bertín fue más bien un ejercicio de resistencia emocional, uno que lo dejó con la sensación de haber llegado a un límite.

Bertín Osborne dice adiós a la música

En paralelo a su participación televisiva, Bertín Osborne también ha comenzado a hablar con naturalidad de su posible retirada del mundo de la música. Tras casi cuatro décadas recorriendo escenarios, con más de una veintena de discos publicados, el artista se plantea despedirse de los conciertos con una última gira que, según él mismo ha adelantado, podría celebrarse en 2026. «Quiero hacer una gira bonita, por los lugares más emblemáticos en los que he cantado y… despedirme», ha declarado en la revista Hola.

Esta decisión no parece precipitada, sino más bien el resultado de una reflexión pausada que ha madurado con el paso del tiempo. Su vínculo con la música, aunque importante, nunca ha sido su mayor obsesión. En sus propias palabras, cantaba «como jugaba al tenis o al fútbol. No era una afición desmedida». Esa visión, mucho más relajada de lo que cabría esperar, explica en parte por qué no le resulta traumático pensar en un adiós definitivo a los escenarios.

Los orígenes de Bertín Osborne

La historia de cómo comenzó su carrera como cantante es tan curiosa como inesperada. Según relató en una entrevista en Ecuador, todo empezó por azar en una discoteca madrileña. Mientras cantaba con unos amigos, un vecino molesto por el ruido decidió entrar al local para ver qué ocurría. Aquel hombre, casualmente, era el presidente de una discográfica y no tardó en ofrecerle un contrato. «Un señor pagó la entrada porque vivía encima y como no le dejábamos dormir decidió entrar a escucharnos», recordó Osborne. Ese encuentro fortuito marcó el inicio de una carrera que, cuatro décadas después, se prepara para echar el telón.

Bertín Osborne ha sido muchas cosas: cantante, presentador, entrevistador, personaje mediático e incluso productor. A lo largo de su carrera, ha alternado momentos de gloria con situaciones complicadas, tanto a nivel profesional como personal. Su presencia en la pantalla, sin embargo, sigue siendo constante. Aunque el agotamiento físico y emocional que ha dejado entrever tras su paso por Tu cara me suena es evidente, también lo es su capacidad para seguir generando interés y conversación en torno a todo lo que hace.