Belén Esteban también rompe su silencio y da su opinión más esperada sobre el caso Daniel Sancho

Los seguidores de Belén Esteban están de enhorabuena porque no ha desaparecido de los medios de comunicación después de la repentina cancelación de Sálvame. La que fuera princesa del pueblo a estado en la presentación de la Mi soledad tiene alas, la primera película dirigida por Mario Casas, y ha aprovechado para hablar de los temas del momento. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no se ha quedado sin proyectos, que sigue vinculada a la productora La Fábrica de la Tele y que el documental que ha grabado verá la luz en octubre.

Belén Esteban fue uno de los rostros más potentes de Telecinco y en estos momentos no tiene espacio en la cadena porque los nuevos directores han puesto normas completamente diferentes. Borja Prado, el actual presidente de Mediaset España, ha iniciado un cambio que ha situado a algunos famosos en el punto de mira. De momento, los únicos tertulianos de Sálvame que siguen en la pequeña pantalla son: Antonio Montero, Carmen Borrego y José Antonio Avilés, sin contar a María Patiño, que presenta Socialité.

La opinión más sincera de Belén Esteban

Mi soledad tiene alas, la nueva película protagonizada por Óscar Casas, ha reunido a muchos famosos en un evento que está dando mucho de que hablar. Belén Esteban ha coincidido con Marta Riesco, la ex novia de Antonio David Flores. Recordemos que mantienen una enemistad histórica porque Marta acusó a Belén de estar en los medios de comunicación gracias a su historia con Jesulín de Ubrique. ¿Cómo se defendió la colaboradora? Reconociendo que su relación con el torero le había ayudado, pero insistió en que los directores de Telecinco seguían apostando por ella porque había demostrado que sabía entretener al público.

El encuentro de Marta Riesco y Belén Esteban ha sido muy llamativo, pero hay un suceso que está generando todavía más repercusión. La ex de Jesulín de Ubrique ha dado su opinión sobre el caso de Daniel Sancho y lo primero que ha hecho ha sido reconocer que no estaba muy informada, así que sus palabras han sido bastante cautas. Sin embargo, Belén continúa siendo un rostro bastante polémico, por eso todos los pasos queda hacen tanto ruido mediático. Pero, ¿qué ha dicho sobre el asesinato de Edwin Arrieta?

Belén se pronuncia sobre Daniel Sancho

Después de reconocer que no tenía demasiada información sobre el tema, Belén Esteban ha reconocido que está al lado de los familiares de Edwin Arrieta, pero también ha tenido unas palabras para el entorno de Daniel Sancho. «Es que yo he estado fuera y tampoco he visto mucho, así que no puedo opinar. No puedo ni quiero decir nada porque no tengo ni idea. Yo apoyo a la familia de la víctima y a la familia de Sancho también, pero no puedo hablar porque tampoco estoy muy metida en el tema», ha declarado.

El regreso más esperado

Belén Esteban ha hablado de los temas del momento y también ha aprovechado para mandarle un mensaje a Jorge Javier Vázquez, quien está a punto de regresar a Telecinco. El presentador ha estado apartado de los medios durante una larga temporada porque atravesó una crisis personal que le hizo tocar fondo y la única opción que tuvo fue apartarse. Belén considera que Jorge Javier necesita volver a trabajar en televisión y le ha deseado toda la suerte del mundo. Ha hecho lo mismo con Ana Rosa Quintana, quien tiene el objetivo de convertirse en la reina de las tardes.