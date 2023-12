Un baño y un secador: así fue el peor episodio que sufrió María Pombo

‘Pombo’. Es la única palabra que ha utilizado Amazon Prime para titular el documental protagonizado por la influencer. María Pombo asegura que le llevan mucho tiempo ofreciendo este proyecto y considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante porque está atravesando un momento perfecto. Ha compartido escena con sus hermanas y con otros miembros de su familia, por eso su lado más desconocido se ha convertido en noticia y cada vez se saben más detalles sobre su vida privada. Sin embargo, Marta Pombo ya contó algunos secretos de María a través de su cuenta de Instagram.

Marta también ha conseguido trabajar como creadora de contenido y en una ocasión compartió con sus seguidores un extraño sueño que había tenido. Según dijo, durante una pesadilla se encontró con un tigre que le perseguía con rabia. Este animal al final se terminó convirtiendo «en una macro choni que quería matarme». Sus fans se quedaron realmente extrañados, así que no tuvo más remedio que dar explicaciones y explicar el motivo por el que tenía un pequeño trauma con «las chonis».

El altercado más desconocido de María Pombo

Gracias a la confesión de Marta sabemos que María Pombo vivió un momento muy desagradable en el colegio. Sucedió hace muchos años y por eso no tiene cabida en el documental, pero Marta lo hizo público en 2020 y ahora que la familia está de plena actualidad es un buen momento para recordarlo. La influencer desveló que su hermana María tuvo una discusión con una de sus compañeras, quien le empujó contra un secador cuando estaba en el baño.

Marta reconoce que ha tenido muchas discusiones del estilo. «Me estoy acordando de una con María Pombo, que una choni la lanzó contra el secador del cuarto de baño del colegio», empezó diciendo en su cuenta de Instagram. «Ahí la choni fui yo porque fui más chula que un ocho y le grite: «¡Tú a mi hermana no la vuelves a tocar!» Y añadió: «He tenido muchas peleas de estas».

El otro momento vergonzoso que vivió María Pombo

Dejando a un lado la anécdota anterior, María Pombo ha desvelado en el documental de Amazon Prime cual fue el momento más vergonzoso de su trayectoria televisiva. Decidió dar una entrevista en ‘La Resistencia’ y el programa cumplió con todos sus requisitos, el problema es que se equivocó al exigir tanto. Le dijo al director que quería entrar con el himno de España y repartir 300 bocadillos de tortilla entre el público.

«Cada vez que hago algo mis padres me felicitan y allí no me dijeron nada, literal. Me metí en una cueva, estuve muchos meses sin conectar con mi público en Instagram. Me daba vergüenza lo que había hecho. Me veo y me doy vergüenza porque no soy yo», explica la modelo.

Las Pombo están de plena actualidad

María Pombo cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram y ha decidido compartir este éxito con su familia. Sus hermanas también se han convertido en rostros atractivos para el gran público, por eso es complicado que los secretos del clan no terminen viendo la luz.

María siempre ha sido muy protectora e intenta guardar las distancias, pero el público siempre termina descubriendo aquello que quiero ocultar. Ahora todo el mundo quiere saber qué hubo exactamente entre Pablo Castellano y Laura Matamoros, hija del colaborador Kiko Matamoros. Sin embargo, este tema no se trata en el documental.