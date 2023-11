María Pombo antes y después de sus retoques estéticos: así ha cambiado su imagen

La vida de María Pombo tiene pocos secretos para todos sus seguidores, que pueden estar al día de todo lo que le ocurre gracias a su cuenta de Instagram. La influencer no ha tenido miedo en contar la mayoría de sus operaciones estéticas, tanto que ha mostrado su evolución y ha contado cómo ha sido el proceso en varias ocasiones.

La madrileña comenzó a triunfar en las redes sociales después de que su relación con el futbolista Álvaro Morata se hiciese pública, motivo por el que le llovieron los seguidores en una época en la que Instagram estaba dando los primeros pasos. Pese a que rompió con el deportista supo mantener la atención para que su fama continuase sin necesidad de que su pareja fuese famoso.

¿Cuántas operaciones estéticas se ha hecho María Pombo?

La primera vez que se puso en manos de un cirujano para cambiar su imagen -que se sepa- fue en el año 2017, cuando se realizó una rinoplastia. Según su versión, lo hizo después de los problemas que le provocó el romperse el tabique dos veces cuando era más pequeña. Tuvo que hacerlo en dos ocasiones después de que la primera vez el resultado no fuese como esperaba.

No tuvo problemas en contar todos lo detalles de la operación y de su recuperación, lo que hace pensar que se trataba de una campaña publicitaria o una colaboración. «Llevaba mucho tiempo sabiendo que me iba a ‘tener’ que volver a someter a una segunda rinoplastia, ya que en estos dos últimos años mi nariz ha ido deformándose poco a poco y no terminaba de estar cómoda», confesó en 2020, cuando volvió a quirófano.

La operación de pecho de la influencer

Lejos de intentar ocultarlo, como otras muchas famosas, María no tiene problemas en hablar claro de sus cambios. El último fue una reducción de pecho, decisión que tomó después de ser madre de su primer hijo. «Aparte de que me creciera tras dar a luz a Martín, se me vació y había menos músculo y más piel», comentó.

Además de la parte estética, también lo hizo por sus propia salud: «Era más peso que tenía que soportar mi cuello y más dolor de cabeza. Comodidad pura y dura». Lo hizo para verse mejor, pero sabiendo que en el futuro la naturaleza hará su trabajo: «Por supuesto, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad y contra eso no hay solución definitiva».