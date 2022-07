Así es la vida de Orestes, el concursante de Pasapalabra: su familia, sus relaciones amorosas, sus estudios…

Orestes Barbero ya se ha convertido en todo un mito de los concursos, encabeza algunas de las mejores estadísticas de Pasapalabra y su paso por el programa ha sido más que sonado. Poco se conoce de su vida fuera de los platós, pero se le ha podido ver en varias ocasiones en la pequeña pantalla, te contamos más detalles sobre Orestes, un concursante más que conocido en Pasapalabra.

Orestes Barbero, un concursante de Pasapalabra que ha hecho historia

Nació en Burgos y estudió la carrera de Filosofía por la Universidad de Salamanca, además, está cursando la carrera de filosofía y uno de sus objetivos es llegar a ser docente. Sin duda, tiene facilidad para las palabras y lo ha demostrado en varios formatos de la televisión, pues es un apasionado de los programas como Pasapalabra. Debutaba en este programa en 2016, con escasos 19 años, se preparó para participar en el concurso y demostró todo su potencial.

Tres años más tarde, en 2019, volvía al programa con una nueva oportunidad y acumuló un total de 119 programas en su espalda, gracias a sus aciertos pudo irse a casa con casi 70.000 euros de premio. Durante su paso por el programa fue demostrando a la gente su valía y desmontando récords, junto con Jero García se convirtieron en una de las parejas con más enfrentamientos, sumando un total de 75 veces. Finalmente, tuvo que abandonar el programa de manera abrupta por decisión judicial, pues Telecinco tuvo que cancelar el programa.

En febrero de 2021 volvía a los platós de Pasapalabra por un día, ahora de Antena 3 y lo hacía con motivo del 20 aniversario de Pasapalabra. Allí se enfrentó a uno de sus antiguos adversarios, Rafa Castaño, con quien protagonizaron 41 duelos en 2019. Seguía manteniendo su chispa y toque humorístico que tanto había gustado a los espectadores y sin duda, fue una cita más que esperada para muchos seguidores del programa que rememoraron viejos tiempos con este nuevo programa, ahora encabezado por el presentador Roberto Leal.

Orestes es un apasionado de los concursos, también se le ha podido ver en El Tirón, un programa de Telecinco o en El Cazador, una apuesta de Televisión Española. Las letras y las palabras siempre han sido una pasión para este joven que este 2022 estrenaba los 25 años. Ahora sigue haciendo historia por su paso en Pasapalabra, sumando más de 200 programas en plató.

En sus redes sociales muestra más detalles sobre sus participaciones en estos concursos y sus seguidores aprovechan para seguir sus pasos por los platós. Solo en su Instagram, ya cuenta con más de 25 mil seguidores, que seguramente lo conocieron por su paso en Pasapalabra, un programa donde él sigue cumpliendo retos.

Este mismo año el joven contestaba un tweet con un chascarrillo gracioso y esto, lo puso de nuevo en la actualidad de las redes. El concursante de Pasapalabra respondía a una usuaria que preguntaba ‘¿Creéis que las relaciones a distancia pueden funcionar?’, y él respondía ‘Todas mis relaciones son a distancia. Nadie se me acerca a menos de cinco metros’

Muchos de sus fans le siguieron el rollo conociendo su curioso humor, a otros pareció no hacerle gracia el comentario. En todo caso, de esta curiosa manera, Orestes, un concursante que ya ha hecho historia en Pasapalabra, daba a entender que, por el momento, no parecía tener pareja, o si la tiene, no se conoce demasiado de la misma.