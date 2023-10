El actor catalán David Verdaguer se ha convertido en uno de los rostros más importantes de su profesión. De un tiempo a esta parte ha ganado mucha notoriedad pública y lo cierto es que ha hecho bastantes esfuerzos por permanecer en primera línea. Fue uno de los protagonistas de ‘Historias para no dormir’, la secuela de la ficción que asustó a los españoles en los años 80 gracias a Chicho Ibáñez Serrador. Verdaguer tuvo un papel importante en el primer capítulo, titulado ‘El doble’.

Lo cierto es que el artista no ha descansado hasta que ha conseguido participar en proyectos destacados. Tiene un gran talento para el mundo de la interpretación y los mejores directores de nuestro país se han dado cuenta. Para hacer un perfil más exacto debemos empezar desde el principio. David nació en 1983 y a principios de los años 2000 consiguió sus primeros trabajos como intérprete. ‘Plats Bruts’ y ‘El cor de la ciutat’, fueron las primeras ficciones que contaron con su presencia.

David Verdaguer tiene una trayectoria imparable

David Verdaguer no solo tiene talento para meterse en la piel de ciertos personajes, también disfruta de una gran capacidad para entretener a los espectadores. Tanto es así que en 2021 Pablo Motos le invitó a su programa para que promocionase ‘Historias para no dormir’. Le eligió a él porque ya había participado en otros formatos similares, de hecho ha tenido un puesto fijo en varios espacios. Durante un tiempo fue colaborador de ‘¿Alguna pregunta més?’ y más adelante fichó por ‘Polònia’ y ‘Crackòvia’.

Sin embargo, su nombre empezó a sonar a nivel internacional en 2014 cuando protagonizó una película junto a Natalia Tena, conocida por trabajar en ‘Juego de Tronos’. Verdaguer estuvo en ‘10.000 km’ y a partir de ese momento su fama empezó a crecer como la espuma. Tanto es así que después vinieron otros títulos tan importantes como: ‘Requisitos para ser una persona normal’ o ‘No culpes al karma de lo que te pasa a ti por gilipollas’

La película más importante de su carreta

David Verdaguer ha tenido oportunidad de rodearse de artistas muy influyentes, por eso su recorrido profesional esta repleto de éxitos. Ha aprendido de los mejores y ha sabido sacar provecho de todas sus experiencias. Uno de sus hitos más importantes es haber ganado un Premio Goya, galardón que le otorgaron después de protagonizar ‘Verano 1993’.

Su discreta vida privada

A pesar de que pueda parecer lo contrario, el actor es bastante tímido y no le gusta involucrarse en problemas ajenos. Por eso apenas comparte asuntos relacionados con su vida privada. Durante una charla con Pablo Motos le explicó que había escándalos que no le hacían sentir cómodo.

«Se nos ha dado una responsabilidad a los cómicos que no nos corresponde. La gente tiene que preocuparse de los que hablan en serio. Si no te gusta una broma, no te rías. Yo defiendo que se debe hacer humor de todo», declaró exactamente en ‘El Hormiguero’. En otras entrevistas ha explicado que prefiere dejar su intimidad fuera de los platós.