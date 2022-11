‘El Hormiguero’: David Verdaguer hace una bonita reflexión sobre el futuro de su hija

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de David Verdaguer. El actor regresó al plató del programa de Antena 3 para presentar su nueva película Reyes contra Santa, que se puede disfrutar en todos los cines de nuestro país desde el pasado viernes 18 de noviembre.

Se trata de una comedia navideña cuya historia cuenta cómo los Reyes Magos, hartos de que Santa Claus les quite protagonismo, deciden vengarse. Todo ello sin saber que esa guerra despertará a un enemigo común mucho más peligroso.

«La película es muy buena. Los Reyes Magos tienen cierta envidia a Santa Claus, porque lo peta porque da los regalos antes y a los niños les mola mucho. Tienen un pique, se enfadan mucho, pero al enfadarse surge el Krampus, que es un monstruo que quiere acabar con la Navidad y acaban siendo amigos», detalló el actor.

.@DavidVerdaguer nos presenta “Reyes contra Santa”, una comedia navideña que ya está en cines #VerdaguerEH pic.twitter.com/Vz9L4Skigf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 21, 2022

«Es una película para toda la familia. Hay diferentes lecturas y los padres se van a reír de unas cosas, los niños de otras, y es más fantasía que humor, es como un ‘Harry Potter’ a la española. Paco Caballero ha hecho un trabajo increíble y está muy bien la película», explicó David Verdaguer al comienzo de la entrevista.

David Verdaguer confesó que ya ha visto Reyes contra Santa junto a su hija Lupe, que tiene 5 años. «Se lo ha pasado teta», afirmó. Además, confesó que su hija le ayudó a preparar el papel de Gaspar: «Me ayudó mucho. Le dije: ‘A ver Lupe, hago de Gaspar, ¿qué hago?’. Me dejé una barba gigante, tres meses de barba», relató.

En cuanto a si su hija va a seguir los pasos de sus padres, pues su madre, María Rodríguez Soto, también es actriz, David explicó que: «No lo tiene claro. Tiene claro que no quiere ser actriz como su madre ni actor como yo. No sé qué quiere ser», comentó.

El actor realizó una bonita reflexión sobre el futuro de su hija: «¿Sabes qué me pasa? Cuando no estoy con ella por este oficio que tengo, que a veces tengo que currar mucho fuera de casa y mi pareja también, pienso que es muy importante que vea a sus padres haciendo el trabajo que les gusta, que no todo el mundo puede decir eso. Y yo creo que si mi hija, elija el trabajo que elija, es feliz haciéndolo, yo seré feliz con ella», concluyó.