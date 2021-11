Hubo un tiempo en que los españoles se atemorizaban con una inteligente serie que se llamaba Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. La original ficción adaptaba distintos relatos de terror y suspense y se convirtió en una de las más vistas entre los 60 y los 80. Como homenaje a esta mítica serie se estrena este viernes 5 de noviembre en Amazon Prime Video, con el mismo título Historias para no dormir, el particular remake de un grupo de atrevidos cineastas Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz.

Estos directores han elegido cuatro relatos autoconclusivos entre los más de 30 creados por Chicho Ibáñez Serrador y los han actualizado. Estos cuatro relatos son La Broma, Freddy, El doble y El Asfalto. La serie Historias para no dormir ha sido producida por VIS y las productoras Prointel e Isla Audiovisual para Amazon Prime Video y RTVE.

Cuatro inolvidables relatos

Los relatos elegidos para este original remake han sido La Broma dirigido por Rodrigo Cortés, Freddy de Paco Plaza, El doble de Rodrigo Sorogoyen y, por último, El Asfalto de Paula Ortiz.

La broma cuenta con guion y dirección de Rodrigo Cortés y está protagonizada por Eduard Fernández, Nathalie Poza y Raúl Arévalo. Una interpretación libre del relato original en la que un triángulo de personajes están dispuestos a traicionarse entre sí cuando sea necesario para su interés personal.

El doble es el de Sorogoyen, que ha coescrito el guion con Daniel Remón, está protagonizado por David Verdaguer y Vicky Luengo. Sus personajes se encuentran en un futuro en el que la inteligencia artificial y las máquinas tienen más peso que las relaciones humanas. Dani, un hombre de mediana edad, se encuentra en un mal momento con su pareja y para salvar su relación toma una compleja decisión.

Freddy es el título del dirigido por Paco Plaza que ha escrito el guion con Beto Marini. Un interesante relato protagonizan los actores Miki Esparbé, Adriana Torrebejano y Carlos Santos, Enrique Villén, Ismael Martínez y Maru Valdivielso. En este relato se traslada a los espectadores al rodaje de la serie original hace 40 años donde el ventrílocuo protagonista establece una inquietante relación con su muñeco.

Por último, El asfalto es un relato dirigido por Paula Ortiz que cuenta con un guion de Manuel Jabois y Rodrigo Cortés. Cuenta como protagonistas a los actores Dani Rovira e Inma Cuesta. Narra la historia de Baldo, un cansado repartidor de comida que está casado felizmente con Rut pero que tiene la mala suerte de que sus pies se quedan incomprensiblemente atrapados en el asfalto. Aunque Baldo intenta salir del asfalto de todas las formas posibles, solo logra ir hundiéndose poco a poco delante de las miradas indiferentes de los que pasan por este lugar.