Así será el regreso del desfile de Victoria’s Secret tras su suspensión hace seis años

El famoso Victoria’s Secret Fashion Show regresará con más fuerza que nunca después de estar seis años en el olvido. A pesar de que no hay una fecha estipulada, los responsables del evento han confirmado que tendrá lugar el próximo otoño. Ya han empezado los primeros preparativos y hay una gran expectación por saber qué artistas están invitados. Es uno de los espectáculos de moda más famosos del mundo, aunque también ha recibido muchas críticas. Los tres ataques más comunes que han recibido los organizadores de la gala son: no tener en cuenta el aspecto físico de todas las mujeres, transmitir una imagen del género femenino que no representa al común de la población y someter a las modelos a demasiada presión.

En las próximas semanas verán la luz más datos, pero de momento hay una gran expectación. Dejando a un lado las polémicas que ha generado el Victoria’s Secret Fashion Show, hay que tener en cuenta que es un desfile muy seguido por el público, de hecho tiene repercusión a nivel internacional. Tanto es así que cuando disminuyeron los datos los empresarios que están detrás se negaron a seguir invirtiendo. Ahora este problema parece estar solucionado y únicamente falta que anuncien la fecha, la hora y la ubicación. Se espera que dentro de poco publiquen una lista con las modelos que van a participar.

¿Qué hay detrás de esta ceremonia?

Muchos fans han puesto de manifiesto su deseo de ver a modelos como Gisele Bündchen o Adriana Lima, quienes marcaron un antes y un después en este evento. Pero ser un ángel de Victoria’s Secret no es nada fácil y hay algunas profesionales que se niegan a volver a pasar por lo mismo, pro ejemplo Bridget Malcolm. La influencer desfiló en 2015 y en 2016, pero no guarda un buen recuerdo. «Mi agencia me presionaba mucho para adelgazar por lo que desarrollé un trastorno de estrés postraumático. Me dijeron que cuando era menor de edad tenía que tener mucho sexo para perder peso. Estaba lidiando con mi identidad de género y desarrollé anorexia y ortorexia, ansiedad y depresión».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria’s secret (@angeles_victoria_secret_)

Según su testimonio, tanto ella como sus compañeras estaban sometidas a mucha presión. Asegura que era imposible decir ‘no’ porque todas eran conscientes de que estaban delante de una oportunidad única. Todo lo que rodea al desfile genera muchísima repercusión y es un buen trampolín para participar en otros proyectos. La cuestión es que el precio a pagar es muy elevado, siempre siguiendo la versión de Malcolm.

La modelo, cuando le preguntaron si tenía secuelas, contestó: «Llevo más de dos años sobria, pero no siempre ha sido así. Llevo cuatro años recuperándome de un trastorno alimenticio. Ahora soy feliz y estoy equilibrada. Soy fuerte y me siento mejor que nunca».

El desfile más famoso de la temporada

Los expertos en moda están entusiasmados. Muchos conocen las declaraciones de Bridget Malcolm, de hecho no es la única profesional que se ha pronunciado en un tono contundente al hablar del desfile anual de Victoria’s Secret. Esta gala empezó en 1995 y tuvo tanto éxito que se repitió hasta 2018, cuando las críticas empezaron a ser bastante contundente. Por un lado, el sueño de toda modelo era trabajar para esta marca, pero también había muchas mujeres que no sentían identificadas con los valores de la empresa. Ese es el motivo por el que la nueva edición intentará representar a perfiles más variados.

Los responsables del evento han asegurado que se han adaptado a los nuevos requisitos sociales. Prometen que los fans de Victoria’s Secret podrán disfrutar de un espectáculo diverso donde habrá profesionales de todo tipo. Los preparativos ya han empezado, aunque es pronto para dar pistas porque pretenden mantener el misterio hasta las últimas semanas.

‘Ángeles y demonios’, el documental

En 2022 los seguidores de la marca pudieron comprobar las dos caras de la moneda. Matt Tyrnauer dirigió un documental titulado ‘Ángeles y demonios’ cuyo objetivo era repasar todo lo que había detrás del famoso desfile. Durante una conversación con ‘The Guardian’ dio un dato importante: «La lencería es una parte oscura de la moda. Nunca ha sido parte de ella, y eso es algo que me fascinó, porque, pese a todo, la marca era vista como una firma de moda, es capaz de poner en marcha el show más visto del mundo y, sin embargo, no tiene nada que ver con la moda. Es la explotación de sus herramientas de marketing para ganar miles de millones».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria’s secret (@angeles_victoria_secret_)

El espectáculo no solo genera expectación, también produce mucho dinero y es una fuente de ingresos muy importante. Esa es la razón por la que todo debe estar muy cuidado. Miranda Kerr y Karlie Kloss anunciaron que iban a retirarse y a partir de ese instante saltaron todas las alarmas. Se puede decir que ambas modelos ayudaron a cambiar la historia y a partir de entonces los responsables de la gala se han comprometido a contratar a profesionales con distintos perfiles.

Claudia Schiffer, Laetitia Casta o Gisele Bündchen dejaron al público sin palabras, pero ¿es posible estar a su nivel? Sí, es más, hay modelos que guardan un recuerdo estupendo de Victoria’s Secret Fashion Show. Cada uno tiene su experiencia y su visión de los hechos.