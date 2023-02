Así es la ridícula fobia que Alaska tiene desde pequeña: no puede ni verlos

Olvido Gara, más conocida por todos como Alaska, es una de las cantantes más populares de nuestro país. De ella se conoce prácticamente todo gracias al reality que protagonizó en la cadena MTV junto a su marido, Mario Vaquerizo, y sus amigos pero pocos saben que sufre desde hace tiempo con un problema que resulta bastante sorprendente. Descubramos a continuación, la fobia que Alaska tiene desde pequeña y que hace que no pueda ver algo que es muy común en nuestras vidas.

La fobia que tiene Alaska desde pequeña

Alaska es una cantante y artista que siempre se ha mostrado como una mujer decidida sobre los escenarios, pero eso no quiere decir que como cualquier otra persona no tenga manías e incluso fobias. De hecho tiene una muy marcada desde que era pequeña.

La fobia que tiene Alaska es el miedo a los botones, y en particular a las camisas con botones. Es tal la aversión que tiene que ni tan siquiera puede estar cerca de una camisa y de hecho las evita siempre. Su vestuario no tiene ni un solo botón e intenta no mirar mucho la ropa de los demás para no descubrir ninguno.

«Lo siento, pero es que es un tema… No puedo hablar de eso, parece que ya desde bebé y en brazos yo tenía ya problemas. Tiene un nombre rarísimo», aseguraba la cantante tiempo atrás en una entrevista para Europa FM. Y como ella dice, esa fobia a los botones tiene un nombre muy concreto: la

koumpounofobia.

La artista aseguraba en esa misma entrevista que con los años ha desarrollado una «habilidad para no mirar», pero tiene un problema cuando va al cine y aparece alguien vestido con una camisa con botones en pantalla Algo que le hace apartar la mirada de forma instantánea.

Qué es la koumpounofobia, la fobia de Alaska

La fobia de Alaska puede parecer rara e incluso absurda pero son muchas las personas que la tienen. La koumpounofobia es el miedo irracional persistente a los botones, incluidos los que se encuentran en la ropa, por lo que quienes la sufren experimentan una gran incomodidad cuando se exponen visual y físicamente a los botones. Incluso las imágenes y representaciones de botones pueden desencadenar esta molestia, que si es intensa puede causar manifestaciones clínicas. La koumpounofobia, explican los expertos, está íntimamente asociada al miedo patológico a cualquier objeto redondo o circular en general, o al miedo a los agujeros (tripofobia). Al igual que otras fobias, la experiencia de koumpounofobia también difiere de persona a persona.

Algunas personas y este sería el caso de Alaska, tienen un fuerte disgusto por los botones en lugar de un sentimiento de miedo. Las teorías sobre este tipo de fobias han demostrado que el asco y el miedo son sentimientos fuertemente conectados y su vínculo se refleja en la actitud hacia el objeto. La sensación subyacente es la de mantenerse alejado del objeto; una respuesta que desarrolla una ansiedad anticipatoria que no permite ni tan siquiera el pensamiento o la sensación del propio objeto, como los botones en este caso.

Alaska no ha explicado el motivo por el que padece fobia a las camisas con botones, aunque los expertos explican que muchas de las personas que sufren de koumpounofobia desde pequeños, podrían haber desarrollado la fobia debido a que sus padres, por miedo a que los niños se atragantaran tragándose un botón, evitaban que estuvieran cerca de estos. No sabemos entonces si tal vez, este fue el caso de la cantante.