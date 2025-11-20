Así es Paula Cabanas, la hija de Marta Sánchez: edad, qué ha estudiado y su trabajo cerca de su madre

La vida de Paula Cabanas ha transcurrido siempre en un entorno muy particular, marcado por el ritmo artístico de Marta Sánchez y por la exposición que acompaña a una figura tan consolidada. Sin embargo, la joven ha encontrado su propio camino en un ámbito que conoce desde la infancia, pero que ha decidido abordar desde detrás de las cámaras. A sus 22 años, ha comenzado a construir una trayectoria profesional vinculada al estilismo y a la imagen, una disciplina en la que ha demostrado talento, sensibilidad y dedicación. La relación madre e hija, además, ha dado un giro natural: ahora también trabajan juntas.

La trayectoria de Paula Cabanas

Paula creció acompañando a su madre en una etapa en la que Marta Sánchez seguía acumulando éxitos tras casi cuatro décadas de carrera. La fama formó parte de su vida desde que era una niña, lo que le permitió observar desde muy cerca cómo funcionan los preparativos, los compromisos y los detalles que sostienen la presencia de un artista en un escenario o ante una cámara. Ese aprendizaje silencioso fue moldeando su mirada sobre el estilismo, despertando un interés que Marta notó pronto y que siempre alentó con cariño.

La cantante ha contado que Paula pasó su infancia rodeada de vestidos, armarios llenos de piezas únicas y rutinas de preparación para conciertos y sesiones de fotos. Ese ambiente no solo influyó en su gusto por la moda, sino también en su capacidad para identificar qué favorece a cada persona, una habilidad que más tarde formaría parte esencial de su formación profesional.

¿Qué ha estudiado Paula Cabanas?

La formación de Paula es un punto central dentro de esta noticia. La joven se ha graduado en Comunicación y Estilismo e Imagen de Moda en el Instituto Europeo de Diseño (IED), un centro reconocido por su enfoque práctico y creativo. Este itinerario académico le ha permitido especializarse en el lenguaje visual y en la construcción de la imagen personal, dos elementos esenciales en la industria del entretenimiento en la que se mueve su madre.

Marta ha compartido con orgullo un detalle significativo de esta etapa: Paula sacó un 10 en su examen final de carrera, un logro que confirma la dedicación que la joven ha mantenido en su formación. La cantante subraya que su hija «se entrega mucho en todo lo que hace», una actitud que ha marcado su paso por el IED y que ahora está trasladando a sus primeras experiencias laborales.

Los valores que Marta Sánchez inculca a su hija

El inicio profesional de Paula se acompaña también de los consejos que su madre le ofrece como guía. Marta insiste en la importancia de la perseverancia, la dedicación y la elección de un camino que realmente la haga feliz. Para la cantante, ningún logro se alcanza sin esfuerzo, y ese mensaje lo ha transmitido siempre con claridad. También le recomienda rodearse de personas «trabajadoras, positivas y que sumen», algo que considera esencial para avanzar en cualquier disciplina creativa.

Otro rasgo en el que Marta pone especial énfasis es el «don de gentes» de Paula, una habilidad que considera clave en el ámbito en el que se está moviendo su hija. La relación con equipos diversos, modelos, fotógrafos, estilistas y profesionales del sector requiere cercanía, empatía y capacidad de adaptación, cualidades que la joven ha demostrado desde sus primeras experiencias.

¿A qué se dedica la hija de Marta Sánchez?

Con su formación completada, Paula Cabanas ha iniciado su recorrido laboral como estilista trabajando codo con codo con su madre. Su primer gran paso ha sido su participación como estilista principal en una reciente sesión fotográfica de ambas para una revista, donde se encargó de seleccionar los atuendos que lucieron. La cantante no duda en resaltar la sinceridad con la que Paula la asesora, un aspecto que considera indispensable en cualquier trabajo relacionado con la imagen.

En esta nueva colaboración, madre e hija han encontrado un espacio compartido que combina la experiencia de Marta con el talento emergente de Paula. La joven aporta ideas frescas, una visión contemporánea de la moda y una capacidad especial para elegir piezas que favorezcan el estilo personal de su madre. Marta, por su parte, le brinda su experiencia en el sector y la impulsa a confiar en su propio criterio.

Paula Cabanas y su faceta de influencer

Fuera del ámbito laboral, Paula también está ganando visibilidad en redes sociales. Su perfil en Instagram supera los 10.000 seguidores, una cifra que ha ido en aumento conforme su nombre comienza a aparecer relacionado con su trabajo en estilismo. Aunque su intención no es situarse en el centro de la atención mediática, su presencia digital le permite compartir parte de su universo personal y profesional.

En este terreno, su estilo, su formación en moda y su sensibilidad estética llaman la atención de quienes siguen su evolución. Su contenido todavía es moderado y discreto, alineado con su carácter, pero deja ver un gusto muy definido que acompaña el camino profesional que está comenzando. Por eso nos preguntamos, ¿con qué será lo próximo en sorprendernos?